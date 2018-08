Le comédien Albert Millaire est décédé mercredi après-midi chez lui, entouré de ses proches, à l’âge de 83 ans.

Jusqu’aux dernières minutes avant son départ, il parlait de théâtre avec passion, de ses souvenirs d’une vie bien remplie par ce travail et de ses grandes amitiés avec des collègues comédiens, a fait savoir son agence dans un communiqué.

Un hommage lui sera prochainement consacré au Théâtre du Nouveau Monde (TNM). Les informations à ce sujet seront annoncées prochainement.

L’homme de théâtre a mené une longue carrière pendant plus de 60 ans. Il a notamment joué dans les téléromans Mémoires Vives, Grande Ourse et D’Iberville. Au cinéma, on a pu le voir entre autres dans les films Sur le Seuil et J’en Suis.

Albert Millaire a fait sa marque sur les planches. Il a joué dans plusieurs classiques dont Tartuffe, Hamlet, Amadeus et Le Misanthrope. Il a également mis en scène plusieurs pièces telles que Rhinocéros, La Guerre, yes Sir, La Main, La Guerre et Le Temps Sauvage.

Polyvalent, le comédien a également travaillé sur des d’opéra, des comédies musicales et en poésie à titre de metteur en scène et de récitant.

Au cours de sa prolifique carrière, il a reçu divers honneurs, dont des doctorats honorifiques des université Bishop et de Montréal et la Médaille du Gouverneur général du Canada pour les Arts du spectacle.