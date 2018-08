Le temps d’une exposition extérieure, une quinzaine d’artistes ont délaissé les façades de la ville pour s’exprimer sur un canevas plus classique.

En concevant l’exposition Surfaces, le Partenariat du Quartier des spectacles (PDQS) a voulu mettre en valeur la crème de la crème de l’art urbain montréalais issu de diverses pratiques, comme le graffiti, la tapisserie et la calligraphie.

«On voulait inviter des disciplines qui ont moins l’habitude d’être dans les espaces du Quartier, explique la directrice de la programmation du PDQS, Pascale Daigle. Ça nous paraissait naturel de rassembler ces artistes qui s’expriment sur les murs de la ville. On voulait présenter un condensé de ce qu’ils font de meilleur.»

C’est ainsi qu’ont été rassemblées pour la première fois autour de la même table les principales organisations œuvrant dans le domaine à Montréal: Ashop, Artgang, LNDMRK, MASSIVart, Mu et Under Pressure.

«Ça, c’était selon moi une des grandes valeurs de ce projet. C’est la première fois qu’ensemble on promeut une même scène et ses artistes. C’était très agréable, et ça nous a permis de mieux nous connaître», s’enthousiasme André Bathalon, cofondateur de LNDMRK et du festival Mural.

Le cadre est «plus propre, moins familier» pour ces artistes, souligne-t-il. Il s’agit surtout pour eux d’une occasion de partager leur travail avec le grand public et, plus généralement, de démystifier l’art urbain.

La brochette d’artistes qui participent à Surfaces est très variée. On trouve des vétérans comme Zilon et Omen, de même que de jeunes talents, dont Miss Me et Garbage Beauty. Tous ont eu carte blanche.

Une place de choix a été faite aux femmes, dont plusieurs sont issues de la diversité. C’est le cas de Cedar-Eve, une artiste autochtone engagée qui a peint une murale aux couleurs éclatantes. Des artistes comme Her, qui présente sous forme de graffitis des personnages féminins, et Miss Me, dont les corps de femme tapissés expriment ses revendications féministes, sont aussi de la partie.

«Une autre femme dans l’expo est Shalak Attack. Son travail est unique, à saveur environnementale», détaille Fluke, artiste et fondateur d’Ashop, qui a eu le privilège de voir les œuvres lors de leur conception dans ses studios.

Afin de rester dans leur univers, certains artistes ont décliné leur projet sur une surface rappelant le mobilier de la ville. C’est le cas de Roadsworth, qui a apposé ses couleurs pastel sur une structure de béton, et de Garbage Beauty, qui a décoré une vieille voiture (voir encadré).

Pour sa part, Stare (connu pour avoir peint la murale sur la façade de la Mission Old Brewery) a apprêté sa surface en faux fini de béton afin de représenter le plus fidèlement possible son canevas habituel.

«Il y a aussi une belle variété dans les techniques utilisées, ajoute Fluke. Certains font leur œuvre entièrement au pinceau, d’autres en aérosol ou encore en graff.»