Pour sa deuxième année d’existence, le festival Mile Ex End ajoute à sa programmation une journée entièrement dédiée à l’humour, lundi.

Présenté par les organisateurs comme «le Woodstock de l’humour», l’événement verra défiler sous le viaduc Van Horne-Rosemont «la crème de la crème» de la jeune génération d’humoristes.

Mehdi Bousaidan, Rosalie Vaillancourt, Julien Lacroix, Adib Alkhalidey, Guillaume Wagner, Yannick de Martino, Arnaud Soly, Maude Landry, Mélanie Ghanimé, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Kevin Raphaël, Virginie Fortin, etc. – la programmation de l’événement ressemble à un Who’s Who? de la relève humoristique.

«Tous les humoristes qui savent utiliser l’internet sont là. C’est comme ça qu’ils les ont bookés», assure Tony Légal, chanteur du légendaire duo Sèxe Illégal, qui sera à l’animation de la journée, en plus de présenter un numéro.

«Ce sont surtout des jeunes, parce que les vieux humoristes comme Michel Barrette, eux, sont SUR le viaduc. Ils ont beaucoup, beaucoup de voitures, alors que nous, on est plus underground», observe Paul Sèxe, l’autre moitié du célèbre tandem humoristico-musical.

«Ils nous ont mis sous le viaduc parce qu’il y a plus grand-chose à faire avec, ajoute-t-il. C’est une réappropriation des infrastructures de la ville, qui sont, ma foi, particulièrement dégueulasses.»

«Il se passe quelque chose de vraiment incroyable avec la nouvelle génération d’humoristes, plaide plus sérieusement Claude Larivée, président de La Tribu et cofondateur du festival. Il y a à la fois une nouvelle génération d’artistes, mais aussi un nouveau public, plus jeune. Je trouve ça vraiment fascinant. Il y a 15 ou 20 ans, il y avait un public pour l’humour et un public pour la musique qui ne se rejoignaient pas. Alors qu’aujourd’hui, le public de la nouvelle génération d’humoristes va aussi en musique.»

«On s’est dit que ce public avait certainement envie d’un environnement cool, urbain, qui n’est pas rigide comme celui des spectacles en salle. Pourquoi ne pas lui offrir une journée un peu spéciale, avec la crème de la crème de la nouvelle génération, mais où on peut aussi boire, manger, écouter des DJ et se relaxer dans un cadre urbain?»

Un peu comme à Wood­stock, la bouette en moins, les humoristes défileront toute la journée l’un après l’autre sur les deux scènes du festival. Ils auront 15 minutes, top chrono, pour dérider la foule avant de céder la place à un autre aspirant.

«L’ambiance va rappeler celle des comedy club. Il y aura du stand-up en continu pendant huit heures. Bang bang, ça n’arrête jamais, illustre Claude Larivée. C’est une formule nouvelle, mais les humoristes savent ce qu’ils viennent faire, ils présenteront du matériel

adapté.»

Du rire à petit prix

Tout comme le volet musical (35$ par jour) de l’événement, Mile Ex Rigole propose des billets à un prix très abordable (20$). Un passeport pour les trois jours est également disponible pour 60 bidous.

«Ce qui est ironique, là-dedans, c’est que pour deux jours de musique et une journée d’humour, ça coûte la même chose que pour voir Martin Matte pendant une heure et quart», fait remarquer avec justesse Paul Sèxe.

«On appuie toutes les initiatives qui permettent aux gens de consommer de l’art de qualité et de découvrir de nouveaux artistes, sans dépenser des fortunes, ajoute son comparse Tony Légal. Ça nous appelle plus que les gros shows corporate à 200 piasses le billet. C’est le fun, tu fais de l’argent, mais en même temps, tu joues devant Alexandre Taillefer. C’est plate en criss.»

À ce prix-là, comment les organisateurs arrivent-ils à boucler leur budget? «On y arrive pas!» confie en riant Claude Larivée. Ce n’était déjà pas cher l’année dernière, mais on a encore baissé les prix. Ça va demeurer un événement payant, on peut pas être gratuit, puisqu’on n’a pas de financement public, mais l’idée demeure que ce soit accessible à un maximum de gens.»

«Notre environnement n’a rien à voir avec les autres festivals. Le fait qu’on soit dehors, dans une ambiance festive, nous permet de nous démarquer. C’est une autre façon d’envisager l’humour, ajoute-t-il. Les artistes viennent aussi faire la fête et s’amuser entre eux.»

OÙ/QUAND/QUOI

Mile End Ex

Sous le viaduc Van Horne-Rosemont (au coin des rues Marmier et Henri-Julien)

Musique : demain et dimanche

Humour : lundi