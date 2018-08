Vanessa Marquez, une actrice de la célèbre série américaine «Urgences», a été abattue par la police alors qu’elle brandissait ce qui s’est avéré être un pistolet à air comprimé, ont indiqué vendredi les autorités.

Les policiers intervenaient à la demande du propriétaire de la maison de Pasadena, près de Los Angeles, où vivait l’actrice de 49 ans. A leur arrivée, Mme Marquez présentait des signes de troubles mentaux, a relaté Joe Mendoza, des services du shérif de Los Angeles.

Les policiers et un professionnel de santé lui ont d’abord parlé «pendant plus d’une heure et demi pour tenter de lui proposer une assistance médicale», a continué le policier.

«Elle s’est ensuite munie d’une arme de poing et l’a pointée vers les agents, et à ce moment-là la police a tiré», a-t-il expliqué, ajoutant que les autorités ont ensuite «vérifié l’arme et ils ont découvert que c’était un type d’arme à air comprimé qui ressemblait à un pistolet semi-automatique».

Vanessa Marquez interprétait l’infirmière Wendy Goldman dans la série «Urgences» de 1994 à 1997, aux côtés notamment de George Clooney, et avait aussi fait des apparitions dans d’autres programmes comme «Seinfeld» et «Melrose Place».