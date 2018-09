L’automne est toujours un bon moment pour faire des découvertes musicales, et plusieurs artistes d’ici – émergents, comme établis – profitent de la saison pour présenter un nouvel album. Métro vous fait quelques propositions à ne pas manquer.

Choses Sauvages

La formation électro-pop Choses Sauvages fait le saut dans les ligues majeures avec un premier album complet, et uniquement en français. Le court extrait La valse des trottoirs, avec son groove résolument funk, est la suite logique de ses excellents EP – qui ont malheureusement disparu du web depuis que le groupe est chez Audiogram – Late Night et Japanese Jazz. Sortie : 31 août

Les Louanges

Le talentueux Vincent Roberge, alias Les Louanges, lancera lui aussi un premier album, intitulé La nuit est une panthère, avec Bonsound. Celui qui a été finaliste aux Francouvertes 2017 et au Festival de la chanson de Granby en 2015 démontre sa versatilité dans les extraits Pitou et Tercel – la première est enjouée et rythmée; la seconde, lente et nostalgique. Ça promet. Sortie : 21 septembre

Koriass

Côté rap québécois, le vétéran Koriass fera paraître La nuit des longs couteaux, un nouvel opus qui s’annonce engagé, du moins si on se fie au titre. La barre était haute après le succès monstre de Love suprême, il y a deux ans. Cela dit, le single Éléphant donne le ton, avec des textes et une trame sonore sombres ainsi qu’un vidéoclip léché qui s’apparente à un court métrage dramatique.

Sortie : 14 septembre

Alaclair Ensemble

Toujours dans le «rapkeb», le groupe «bas-canadien» Alaclair Ensemble est devenu un incontournable de la scène québécoise. La formation a annoncé il y a quelques jours sur Facebook que son nouvel album s’intitulera Canadien Français. Nos cousins français pourront les voir en premier, puisque Alaclair lancera d’abord son album à Paris le 25 octobre, puis s’amènera au Club Soda le 30 novembre. Sortie : fin septembre

Safia Nolin

Trois ans après son arrivée fracassante avec Limoilou, la chanteuse de Québec Safia Nolin est de retour avec un second opus. À en juger par le titre, Dans le noir, et par l’unique extrait disponible, Les chemins, ce deuxième album de la musicienne folk sera plus ténébreux, mais aussi plus travaillé dans ses arrangements. Cela dit, la voix unique de Nolin demeure à l’avant-plan, et c’est tant mieux. Sortie : 5 octobre

Salomé Leclerc

La sortie automnale de Salomé Leclerc est celle qui est la plus entourée de mystère. Jusqu’à présent, Audiogram n’a publié qu’un tout petit teaser vidéo de l’auteure-compositrice-interprète. Les sonorités rétros ont le mérite d’être très intrigantes. D’un autre côté, si l’album est dans la veine de 27 fois l’aurore, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Sortie : 12 octobre