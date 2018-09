Le loft dans lequel Julie Powell a rédigé le blog puis le livre qui a inspiré le film Julie et Julia en hommage à Julia Child, la cheffe américaine qui a présenté aux Américains la cuisine française, est désormais ouvert à la location à New York.

C’est sur Long Island que le loft de Julie Powell se trouve. C’est dans cet appartement qu’elle s’est plongée dans le livre de recettes de la célèbre présentatrice télé des années 70 et 80 «Mastering the Art of French Cooking», elle en a fait un blog puis un livre qui l’a rendue célèbre. Le bel appartement est désormais sur le site de locations Splacer, spécialisé dans les lieux uniques.

Ce qui débuta comme un petit projet personnel de recherches sur la cuisine et sur les conseils culinaires de Julia Child devint un blog très suivi repéré par le New York Times, puis un livre («Julie et Julia : Sexe, blog et bœuf bourguignon») avant d’être adapté au cinéma en 2009 avec Meryl Streep (dans le rôle de Julia) et Amy Adams (dans celui de Julie), sous la houlette de la réalisatrice Nora Ephron.

Dans le film, l’appartement que la blogueuse et cuisinière en devenir partage avec son mari Eric Powell est présenté comme petit, situé au-dessus d’une pizzeria, et doté d’une minuscule cuisine.

Mais l’appartement qu’a vraiment habité Julie Powell est bien plus spacieux, comme le prouvent les photos postées sur l’annonce de location. Ce bel appartement en briques fait près de 100m2 et est doté d’une vaste cuisine ouverte sur le salon avec îlot central.

Il peut accueillir jusqu’à 35 personnes en journée et est ouvert à la location à l’heure pour des réunions, des tournages et autres événements au prix de 250$/heure. A la journée, il faudra débourser 600$, ainsi que pour la nuit. Le propriétaire conseille cependant aux personnes qui voudraient y passer la nuit de se doter de bouchons d’oreilles car le quartier très recherché est aussi très bruyant.

La propriété est aussi disponible sur Airbnb.