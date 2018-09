Très attendu par les fans de l’univers Marvel, le film Captain Marvel fait parler de lui en s’affichant en couverture du magazine Entertainment Weekly, qui révèle de premiers clichés inédits. Le long-métrage, porté par Brie Larson, sortira dans les salles en 2019.

Derrière ce teasing, le média américain s’est offert les premières images exclusives du prochain film Marvel Captain Marvel avec Brie Larson dans la peau de la super-héroïne. Le magazine a dédié sa Une au film dont la sortie est prévue pour mars 2019.

Les fans peuvent découvrir l’actrice oscarisée dans la peau de Carol Danvers, une pilote de l’US Air Force aux pouvoirs surnaturels. En voulant démasquer le super-héros kree Captain Mar-Vell, elle se fait contaminer par son ADN et devient ainsi elle-même une super-héroïne mi-humaine, mi-kree, sous le nom de Captain Marvel.

Réalisé par Anna Boden et Ryan Flec, ce prochain film Marvel se déroulera dans les années 1990. La comédienne Brie Larson a confiée dans une interview accordée à Entertainment Weekly à propos de son personnage: «Elle a cette partie Kree, dépourvue d’émotions, qui fait d’elle une combattante phénoménale et très compétitrice. Puis il y a cette partie humaine pleine de défauts mais qui finit par prendre le dessus sur elle. C’est cela qui lui cause des problèmes mais aussi qui la rend exceptionnelle. Et ces deux aspects contradictoires font d’elle ce qu’elle est.»

Brie Larson a également partagé des photographies exclusives sur son propre compte Instagram:

Les aficionados de Avengers : Infinity War ont déjà pu voir le symbole de Captain Marvel à la fin du film alors que le personnage de Nick Fury, incarné par Samuel L. Jackson, a fait appel à elle. Pourtant ce nouveau film issu de l’univers Marvel se déroulera avant la guerre entre les Avengers et Thanos. Le résultat est attendu le 6 mars 2019 en France et deux jours plus tard aux Etats-Unis.