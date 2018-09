La chanteuse emblématique du groupe de rock irlandais Cranberries, Dolores O’Riordan, est morte accidentellement par noyade en janvier dans la baignoire de sa chambre d’hôtel après une consommation excessive d’alcool, a établi jeudi un tribunal londonien.

«Rien n’indique qu’il puisse s’agir d’autre chose qu’un accident», a déclaré la médecin légiste («coroner») Shirley Radcliffe, lors d’une audience devant la Westminster Coroner’s Court.

Dolores O’Riordan était décédée soudainement à 46 ans le 15 janvier dans un hôtel de Londres, où elle séjournait pour une courte session d’enregistrement d’une reprise de son tube «Zombie» (sur le conflit en Irlande du Nord).

La police ne considérait pas son décès comme suspect.

La policière Natalie Smart, présente sur les lieux, a dit à l’audience avoir «vu Mme O’Riordan immergée dans la baignoire avec son nez et sa bouche totalement sous l’eau».

Des bouteilles d’alcool vides – cinq mignonnettes et une bouteille de champagne – ont été retrouvées dans la chambre, ainsi que des flacons de médicaments sur ordonnance contenant chacun un certain nombre de comprimés.

La chanteuse avait été diagnostiquée avec un trouble bipolaire mais répondait bien à son traitement, selon l’enquête sur les causes de sa mort. Elle alternait périodes d’abstinence alcoolique et de consommation excessive.

Des analyses toxicologiques ont indiqué la présence de quantités «thérapeutiques» de ces médicaments dans le sang de la chanteuse mais d’un taux d’alcool plus de quatre fois supérieur à la limite légale autorisée au volant au Royaume-Uni (0,8 gramme par litre de sang).

Cheveux noirs coupés courts, silhouette fluette, l’artiste irlandaise était la voix hors norme des Cranberries, particulièrement célèbre dans les années 1990, avec des tubes comme «Zombie» mais aussi «Just My Imagination» ou «Linger».

Le groupe, qui a vendu plus de 40 millions d’albums à travers le monde, avait décidé de faire une pause en 2003, lassé des tournées intensives et en panne d’inspiration. Les Cranberries s’étaient retrouvés en 2009 et avaient sorti trois ans plus tard l’album «Roses».

Dolores O’Riordan avait épousé en 1994 le manager du groupe Duran Duran, Don Burton, avec lequel elle avait eu trois enfants. Le couple s’était séparé en 2014 après vingt ans de vie commune.

Ses obsèques avaient été célébrées le 23 janvier en Irlande.