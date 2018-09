Après Pentagon Papers, Tom Hanks sera à l’affiche d’un biopic encore sans titre dont une première image vient d’être dévoilée. L’acteur incarnera Fred Rogers, l’animateur d’une émission pour enfants qui a connu le succès dans les années 1960 aux Etats-Unis. La sortie du film est prévue pour l’automne 2019.

Deux ans après le succès du dernier film de Steven Spielberg, Pentagon Papers, Tom Hanks revient un film basé sur l’histoire de Fred Rogers, animateur connu pour son émission pour enfants Mister Rogers’ Neighborhood. Alors que le titre du film n’est toujours pas connu, une première image a été révélée dévoilant l’acteur américain dans la peau de Mister Rogers portant sa tenue mythique. Pull rouge, chemise, cravate, pantalon beige et baskets, c’est ainsi que l’on peut voir l’acteur transformé en célèbre animateur des années 1960.

Une histoire vraie

Le tournage du drame biographique a débuté en septembre sous la houlette de Marielle Heller (The Diary of a Teenage Girl, Casual). Tom Hanks donnera la réplique à Matthew Rhys, acteur récemment primé aux Emmy Awards pour son rôle dans The Americans. Susan Kelechi Watson, l’actrice de This is Us, fait également partie du projet, tout comme Chris Cooper (Live by Night). Le long-métrage devrait sortir le 18 octobre 2019 sur le sol américain, selon IMDb.

L’intrigue reviendra sur l’amitié entre Fred Rogers, l’animateur vedette de « Mister Rogers’ Neighborhood » et le journaliste Tom Junod, interprété par Matthew Rhys. Ce journaliste cynique doit rédiger un portrait pour son magazine à propos de l’animateur de l’émission pour enfants. La rencontre changera sa vie. Ému par la gentillesse et l’empathie de Fred Rogers, il outrepasse son scepticisme et commence à regarder la vie d’un nouvel oeil.

Fred Rogers a déjà été le sujet d’un documentaire sorti le 8 juin 2018. La réalisatrice Morgan Neville a diffusé la bande-annonce le 20 mars dernier, jour où Fred Rogers aurait soufflé ses 90 bougies.

Quant à Tom Hanks, l’acteur de renom prêtera sa voix dans le quatrième opus de la franchise Toy Story,