Cette semaine, Métro craque pour Primas, La révolte, le Baroness von Sketch Show, Le malheur du bas, Le livre vert du cannabis, East and West Side Story et 13, un ludodrame sur Benjamin Walter.

1- Primas

Rocío et Aldana ont beaucoup en commun. Elles vivent en Argentine, elles sont adolescentes, elles sont cousines, et toutes deux ont survécu à d’atroces violences sexuelles subies dans leur enfance. Dans ce documentaire bouleversant et d’une grande sensibilité, elles racontent peu à peu leur histoire douloureuse et démontrent qu’avec du temps, de la patience et beaucoup de travail, il est possible de reprendre le contrôle de sa vie en brisant le silence. En montrant ces deux jeunes femmes résilientes, fortes, courageuses et déterminées, la cinéaste Laura Bari – dont la caméra est toujours tendre et respectueuse – présente une leçon de résilience particulièrement puissante et inspirante. Marie-Lise Rousseau

2- La révolte

Aliénor d’Aquitaine était une vraie battante. D’abord épouse de Louis VII et reine de France, elle s’enfuit pour se remarier avec le futur Henri II d’Angleterre, avec qui elle aura huit enfants. C’est d’ailleurs Richard Cœur de Lion, quatrième de la lignée, qui raconte l’animosité entre ses parents, «ennemis mortels», lit-on dans le roman. Même si la journaliste Clara Dupont-Monod s’est largement inspirée de faits historiques avérés pour son roman, dans la course à la fois pour le Goncourt et le Femina, il n’en demeure pas moins qu’elle a pris certaines libertés, notamment en inventant les états d’âme du prince. Décidément, on ne se lasse pas de l’époque médiévale! Aux éditions Stock. Jessica Dostie

3- Baroness von Sketch Show

Les comédiennes Carolyn Taylor, Meredith MacNeill, Aurora Browne et Jennifer Whalen se glissent dans la peau de mille et un personnages sans aucune peur du ridicule dans cette rafraîchissante émission à sketchs canadienne. L’ensemble aborde une panoplie d’enjeux sociaux, notamment féministes, toujours de façon hilarante et avec beaucoup d’autodérision. La troisième saison est présentement diffusée sur CBC, les deux premières sont disponibles sur Netflix. Marie-Lise Rousseau

4- Le malheur du bas

L’éditeur le décrit comme «un roman suffocant». Et c’est exactement ça. Dès les premières pages, on tremble déjà, la larme à l’œil, le souffle coupé. Son récit n’est pas banal, et il frappe d’autant plus en cette ère post-#MoiAussi: on y est témoin de la descente aux enfers de Marie, violée et persuadée que l’enfant qu’elle met au monde neuf mois plus tard est celui de son agresseur. Le scénario donne envie de crier. La toute première rentrée littéraire d’Inès Bayard, tout juste 26 ans, ne passera certainement pas inaperçue! D’ailleurs, son roman est en lice pour le Prix Goncourt. Aux éditions Albin Michel. Jessica Dostie

5- Le livre vert du cannabis

Pas encore un livre sur le cannabis! Il y a actuellement 101 titres sur le sujet en librairie, mais celui-là est possiblement le plus complet, le plus informatif et le plus drôle à lire. Et on ne dit pas ça parce qu’il est écrit par deux collègues de La Presse. Dans ce livre fumant, vous apprendrez les règles d’étiquette à respecter quand on fume un bong, à parler de (sur)consommation avec votre ado, mais aussi pourquoi mettre du pot au congélateur n’est pas une bonne idée d’un point de vue botanique. Aux éditions Québec Amérique. Mathias Marchal

6- East and West Side Story

Ce court métrage est une collaboration entre l’aéroport d’Helsinki et la compagnie aérienne Finnair au sujet d’une auteure anonyme qui hésite à révéler qui elle est vraiment et d’un photographe de grande renommée qui doit lui tirer le portrait. Bien que ce soit un film créé par deux compagnies qui n’ont rien à voir avec le 7e art, le tout est très bien fait. Les images sont magnifiques et l’histoire (qui ne dure malheureusement que 13 minutes) est captivante. Outre les quelques plans des protagonistes assis en première classe dans un avion de Finnair, on oublie vite qu’il s’agit d’un produit marketing. À quand le long métrage qui y fera suite? À voir sur http://www.matchmadeinhel.com. Virginie Landry

7- 13, un ludodrame sur Walter Benjamin

Réaliser un documentaire sur Walter Benjamin, méconnu philosophe allemand capable de faire dialoguer Marx et Baudelaire, n’est pas une mince affaire. Le réalisateur montréalais Carlos Ferrand y parvient très bien en 13 vignettes aussi éclatées que l’œuvre de Benjamin. Passant d’une narration classique à des séquences d’animation plus tordues, le film retrace de façon émouvante la vie de ce penseur iconoclaste, qui sera témoin, puis victime de la montée de la barbarie nazie. À la Cinémathèque québécoise. Benoit Valois-Nadeau