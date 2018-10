L’une des plus grandes voix de la chanson française vient de s’éteindre à l’âge de 94 ans. Avec la mort de Charles Aznavour prend fin l’une des plus longues carrières du paysage musical hexagonal. Retour sur cinq titres incontournables de ce Frank Sinatra à la française.

1960 «Je m’voyais déjà»

C’est à l’âge de 36 ans qu’Aznavour interprète ce titre à l’Alhambra. Un morceau qui fait écho aux critiques de l’époque, qui ne le considèrent pas comme un grand de la scène. C’est pourquoi, sur les planches de cette parisienne, lors de ce « concert de la dernière chance », il évoque les illusions perdues d’un artiste.

1963 «For me…formidable»

Avec ce titre qui mélange français et anglais, le musicien français va tenter une aventure internationale. Il louera d’ailleurs le Carnegie Hall à New York, où il se produira. Quelques années plus tard, en 1972, son titre «She» deviendra numéro un au hit-parade du Royaume-Uni.

1965 «La Bohème»

Peut-être le titre le plus culte d’Aznavour, dans lequel le chanteur évoque avec nostalgie les jeunes années d’un artiste peintre et de son modèle dans le quartier de Montmartre à Paris.

1967 «Emmenez-moi»

La légende voudrait que Charles Aznavour ait écrit ce tube lors d’un voyage à Macao à la vue de pauvres gens entassés sur un ferry.

1986 «Les émigrants»

Fils de parents arméniens, Charles Aznavour va empoigner ce thème alors au coeur de l’actualité dans une chanson. Trois ans plus tard, alors que son pays d’origine vient d’être frappé par un séisme qui fait environ 25.000 morts, il écrit la chanson caritative «Pour toi Arménie», qui interprétée par 87 personnalités, restera en tête du top 50 pendant dix semaines.