L’auteur-compositeur-interprète originaire de la région de Québec, Hubert Lenoir, en a surpris plus d’un, dimanche soir, quand il est arrivé sur le plateau de Tout le monde en parle (TLMEP) tatoué d’un cœur noir au visage. «Je suis là pour vous aider, j’ai un cœur dans la face», a lancé le coloré personnage et jeune prodige de la musique canadienne.

Nominé il y a quelques semaines dans la liste courte du prestigieux prix Polaris, qui récompense les meilleurs artistes partout au pays, Hubert Lenoir décrit son plus récent album, Darlène, comme un opéra post-moderne. «Je voulais quelque chose de consensuel, de grandiose et au même moment, Noémie, ma blonde, s’est mise à écrire un roman.»

Le jeune homme dit avoir travaillé cinq à six mois sur un projet multidisciplinaire avec sa copine avant d’en publier le fruit de ses efforts. «Quelque part, j’aime croire que les chansons sont un miroir de ce qui se dit dans le roman, et vice-versa, a dit l’artiste. C’est assez biographique, à un point où parfois, c’est malaisant.»

Reconnu et remarqué pour ses tenues flamboyantes, Hubert Lenoir affirme ne pas nécessairement s’associer au style de musique rock en général.

«Je ne me décris pas comme rock, ni glamour. Des gens comme Prince ou David Bowie ont fait des trucs marquants, mais je veux être un musicien de mon époque et je veux être comparé à des artistes comme Rhianna, Beyonce, Kendrick Lamar.» – Hubert Lenoir

À ceux qui l’attaquent sur son identité sexuelle, le jeune artiste a vivement rétorqué sur ses réseaux sociaux, tout récemment: «Si je suce des queues ou pas, ce n’est pas de vos affaires.» Amené à expliquer pourquoi il aimait provoquer, Hubert Lenoir a estimé que le terme de la provocation était «galvaudé» en ce moment.

«Si provoquer, c’est juste être vulgaire et dire des conneries, ça ne m’intéresse pas. Mais si être provocateur, c’est amener des nouvelles idées et changer les choses, alors oui, je suis définitivement un provocateur», a-t-il déclaré.

Des coups d’éclat

Lors de sa prestation à l’émission La Voix du réseau TVA, le principal intéressé avait d’ailleurs dévoilé le tatouage d’une fleur de lys «qui éjacule» sur ses fesses, un dessin qu’il réutilise régulièrement sur scène ou ailleurs.

«Ma vision du Québec est un peu différente. Je me vois comme Québécois, mais à travers le monde. Je me sens souverainiste, mais je n’ai pas l’impression d’adhérer à quoi que ce soit qu’on me propose politiquement.» – Hubert Lenoir