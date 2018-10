Le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, à qui l’on doit Dallas Buyers Club et la série Big Little Lies, a été choisi pour adapter à l’écran la vie du chanteur des Beatles et de sa compagne. Universal Pictures est en négociations pour acquérir les droits du projet, révèle le site Deadline.

Cela faisait trois ans que Jean-Marc Vallée n’a plus réalisé de films. Le dernier en date était Demolition en 2015. Entre temps, le cinéaste a travaillé pour la télévision en tournant deux séries, Big Little Lies et Sharp Objects pour HBO. Ces fictions terminées, Vallée va se pencher sur un biopic consacré à John Lennon et Yoko Ono, à partir d’un script d’Anthony McCarten (The Theory of Everything, Les heures sombres, Bohemian Rhapsody) qu’il réécrira.

Yoko Ono produira ce long-métrage aux côtés de Michael De Luca, Josh Bratman and McCarten. En 1980, à l’âge de 40 ans, John Lennon était assassiné par Mark David Chapman devant son appartement new-yorkais où Ono habite toujours.

Ce projet voit le jour après que Josh Bratman a convaincu la compagne de John Lennon que son histoire d’amour soit racontée au cinéma. Les deux artistes se sont rencontrés en 1966 dans une galerie d’art londonienne. Ils se sont mariés en 1969 à Gibraltar.