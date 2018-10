L’auteure et illustratrice montréalaise Marianne Dubuc a remporté jeudi le Prix du livre jeunesse 2018, décerné par le réseau des Bibliothèques de Montréal, dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques.

C’est la responsable de la culture, du patrimoine et du design de la Ville, Christine Gosselin, qui lui a remis les grands honneurs en personne, lors d’une cérémonie à la bibliothèque de Saint-Michel. La lauréate s’est vu décerner du même coup une bourse de 5000$. Plusieurs enfants avaient été invités pour l’occasion, tout comme Pierre Lafleur, président des Amis de la Bibliothèque de Montréal (ABM).

Mme Gosselin a dépeint la jeune femme comme «une auteure dont l’ouvrage a séduit des milliers de jeunes et leurs parents». Elle l’a félicitée «pour son écriture et son coup de crayon extraordinaires», soulignant au passage la «grande imagination» de tous les participants. «Je souhaite que leur titre de finaliste pour notre Prix jeunesse contribue à faire connaître leur œuvre au plus grand nombre de lecteurs et de lectrices possible», a-t-elle avancé devant les médias.

L’album jeunesse de fiction Le chemin de la montagne, de Marianne Dubuc, a séduit le jury par «des thématiques d’amitié, de traditions et d’entraide», lit-on dans une déclaration écrite. Le panel de juges était composé de cinq bibliothécaires du réseau. Ceux-ci auraient choisi l’ancienne étudiante en design graphique «pour la mise en scène subtile de la poésie du quotidien».

«L’auteure aborde l’importance de la transmission orale, le respect de la nature, l’entraide, le partage et l’amitié, mais aussi la mort, dans une ode à la nature sensible et remplie d’humanité. Les illustrations sont magnifiques, remplies de tendresse et de douceur.» – Extrait du rapport des juges

Active dans le milieu depuis 2006, Marianne Dubuc a déjà publié plusieurs livres acclamés par la critique. Pour cause, ses bouquins ont été traduits en plus de 30 langues dans le monde. Son deuxième livre, Devant ma maison, paru en 2010, a connu beaucoup de succès sur la scène internationale, en Europe notamment, ce qui a eu pour effet de propulser sa carrière.

Depuis, elle a notamment hérité du Prix du Gouverneur Général du Canada en 2014, dans la catégorie Illustration, pour son livre Le lion et l’oiseau. Les Prix TD l’ont aussi sacrée championne du prix de littérature jeunesse en 2015, pour L’autobus.

Parmi les autres finalistes, mentionnons les œuvres de l’auteure Célina Claire et l’illustratrice Qin Leng (L’abri), de l’auteure Lucile de Pesloϋan et de l’illustratrice Geneviève Darling (Pourquoi les filles ont mal au ventre?), de l’auteure India Desjardins et l’illustratrice Marianne Ferrer (Une histoire de cancer qui finit bien) et l’auteur Mathieu Lavoie (Gilles).

Chacun de ces finalistes a touché une bourse de 500$, offerte par les ABM. Toutes les œuvres des finalistes – ainsi que celle de la gagnante – seront diffusées à travers les bibliothèques de la métropole.