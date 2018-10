Tous les superhéros ont leur ennemi juré. Pour Batman, c’est le Joker. Pour Superman, c’est Lex Luthor. Quant à Daredevil, seul le terrible Bullseye peut se mesurer à l’alias de Matt Murdock. Le personnage, joué par Wilson Bethel, fait son apparition dans la troisième saison de la série à succès de Netflix.

Métro a discuté avec le diable de Hell’s Kitchen lui-même, Charlie Cox, de Daredevil et de cette nouvelle rivalité.

Un immeuble s’écroule sur Matt Murdock à la fin de Defenders­. Comment se porte-t-il au début de Daredevil­, saison 3?

Notre point de départ a un peu été dépendant de tout ce qui est arrivé dans Defenders. Erik [Oleson], le nouveau producteur, a décidé d’explorer à fond les blessures de Matt. On comprend très tôt dans la saison qu’il est brisé physiquement. Ce qui devient plus intéressant, j’espère, est qu’il est brisé spirituellement et émotionnellement, à un niveau qu’on n’avait pas vu jusqu’ici. Il remet en question son identité et ses capacités, sa nature profonde.

Comment décririez-vous Bullseye? Et que réserve-t-il à Daredevil cette saison?

Comme pour Daredevil dans la saison 1, le moment précis où Bullseye devient Bullseye est un peu un mystère. Au début, Bullseye – ou l’agent [Ben] Pointdexter, comme il se présente – n’est qu’une arme utilisée par Wilson Fisk [l’antagoniste de la saison 1 joué par Vincent D’Onofrio]. Il n’est qu’un obstacle que Daredevil doit franchir pour atteindre Fisk. Vers la fin de la saison, il devient évident que Bullseye est un adversaire digne de ce nom. C’est le début de cette fameuse relation.

«Fisk et Murdock ont pris connaissance l’un de l’autre dans la saison 1. Maintenant, la simple mention de leur nom fait monter la haine, la colère et la frustration en eux.» –Charlie Cox, expliquant que la rivalité entre les deux personnages est poussée encore plus loin cette saison-ci.

Netflix et Marvel ont récemment­ annoncé l’annulation­ d’Iron Fist [après l’entrevue, Luke Cage subissait le même sort]…

Ça m’attriste profondément pour les fans et Finn [Jones, l’interprète de Danny Rand, alias Iron Fist]. Mais j’ai lu que ça ne marquait pas nécessairement la fin pour ce personnage. La série pourrait se retrouver ailleurs [que sur Netflix], il pourrait y avoir des associations. Je n’en sais rien, mais j’espère que ce sera le cas.