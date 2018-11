Cette semaine, Métro a écouté les derniers albums de Catherine Durand, Antoine Corriveau et Les Trois Accords.

Deuxième vie

Catherine Durand

Vingt

•••½

Avec Vingt, Catherine Durand revisite Catherine Durand. Vingt, comme ses 20 ans de carrière, qu’elle souligne en se réappropriant 9 de ses titres pour leur donner une deuxième vie. L’auteur-compositrice-interprète offre une relecture intimiste et épurée de certaines de ses chansons coups de cœur, parmi lesquelles Peu importe, Sur mon île et L’Odyssée. Un (beau) prétexte pour redécouvrir ses six albums, vous dites? En prime, la chanson inédite Le loup, sur laquelle résonne en parfaite harmonie la voix d’Alexandre Désilets.

Philippine de Tinguy

De bon augure

Antoine Corriveau

Feu de Forêt

•••

Écouter un album d’Antoine Corriveau, c’est ralentir, respirer l’odeur d’une forêt de conifères, entendre craquer le bois d’un chalet et apprécier chaque moment. La poésie de la pièce Feu de forêt, l’honnêteté de Deux femmes, les percussions et les arrangements de 1982, et le doux mélange des voix d’Antoine et de Fanny Bloom sur Mon cœur paré passera partout : on aime. Cet EP est un pont entre Cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s’arrêter et ce qui viendra après. De belles choses, on présume. Au Club Soda le 9 novembre. Carine Touma

Formule gagnante

Les Trois Accords

Beaucoup de plaisir

•••

Pour une sixième fois, Les Trois Accords ont su rassembler «tous les ingrédients pour avoir beaucoup de plaisir». Des phrases d’une délicieuse absurdité comme «Félicitations pour ta nouvelle position de yoga» et «Albino trois quarts, blond jusqu’au genou» font inévitablement sourire, tandis que les sonorités rock garage ponctuées de cloche à vache et de tam-tams transmettent «le goût de la danse». Bien qu’elle ne réinvente rien, la recette des Trois Accords a le don de mettre de bonne humeur. Beaucoup de plaisir remplit ainsi sa promesse. Marie-Lise Rousseau