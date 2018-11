Le documentaire fera sa première au prochain Festival de Sundance qui se tiendra du 24 janvier au 3 février 2019, ont annoncé les organisateurs de l’événement spécialisé dans le cinéma indépendant.

Réalisé par Nick Broomfield, le documentaire «Marianne & Leonard : Words of Love» reviendra sur l’histoire d’amour entre le musicien canadien Leonard Cohen et sa muse Marianne Ihlen. Le film évoquera leur relation depuis les débuts en Grèce dans les années 60, à l’époque de «l’amour libre», mais aussi l’évolution de leur histoire, lorsque Leonard est devenu un musicien à succès.

Le site spécialisé Pitchfork rappelle que la Norvégienne Marianne Ihlen a inspiré Cohen pour nombre de chansons allant de «Bord on a Wire» à «So Long, Marianne». Peu de jours avant la mort de sa compagne en 2016, le musicien lui aurait écrit une lettre où il disait «Je pense que je te suivrai très bientôt».

Leonard Cohen est décédé le 7 novembre 2016, soit quelques mois après elle.

Honoré par un Grammy posthume, le musicien fera l’objet d’une exposition présentée au Jewish Museum de New York, du 12 avril au 8 septembre 2019. Initialement exposé au Musée d’art contemporain de Montréal, « A Crack in Everything » voyagera ensuite à Copenhague, aux Kunstforeningen GL STRAND et Nikolaj Kunsthal (du 23 octobre 2019 au 16 février 2020), puis au Contemporary Jewish Museum de San Francisco, du 17 septembre 2020 au 3 janvier 2021.