Les jouets évoquant des personnages connus ou des séries télévisées sont toujours populaires. La preuve par cinq nouveautés inspirées de franchises bien connues.

On n’a pas fini d’entendre parler de la franchise Jurrasic Park! Outre le classique Tyrannosaure Rex, Mattel a lancé un drone qui vole comme un véritable ptérodactyle.

Ptérano-Drone du Monde jurassique, Mattel, 130$

Les jeunes ninjas Iro, Jo, Neko et Tetsuo, vedettes des jeux vidéo Chop Chop Ninja et de la série télé du même titre produite à Montréal, retrouvent les tout-petits dans un jeu d’observation où les enfants sont invités à découvrir les objets dissimulés sur les planches de jeu. Un classique réinventé!

Cherche et trouve Chop Chop Ninja, Éditions Gladius, 15$

Les inconditionnels de Star Wars pourront construire leur propre X-Wing. L’ensemble comprend aussi des figurines de Luke Skywalker et de Biggs Darklighter, de même que leurs droïdes R2-D2 et R2-Q2.

X-WIng Starfighter, Lego, 100$

Sur Netflix, la série Spirit, qui met en vedette une jeune cavalière et son cheval sauvage fait un tabac. Pas étonnant que les plus récents ensembles de Playmobil reprennent les personnages de cette série et s’envolent comme des petits pains chauds.

Lucky et Spirit avec box, Playmobil, 28$

Ce n’est pas une simple baguette magique : les enfants peuvent apprendre à maîtriser 11 différents sorts, tels que alohomora ou wingardium leviosa, comme Harry, Hermione et Ron dans les livres et les films. Chaque baguette répond aux mouvements et permet même d’affronter un autre sorcier.

Baguette de sorcier Harry Potter (Wizard Training Wand), Jakks, 35$