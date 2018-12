Saviez-vous que les piranhas aboient? Une centaine de créatures sauvages – de la baleine à la coccinelle – sont présentées dans cet album aussi ravissant qu’instructif. Avec force photographies et illustrations, cet ouvrage deviendra vite un favori des grands et des petits.

Anthologie illustrée des animaux, Ben Hoare, Hurtubise

Véritable bible de la cuisine, La cuisine raisonnée a 100 ans. Voici donc le meilleur de la vingtaine d’éditions précédentes : une édition bonifiée, luxueuse et en même temps adaptée aux réalités d’aujourd’hui.

La cuisine raisonnée Édition 100e anniversaire, Fides

Ceci n’est pas qu’un guide de bonnes adresses; c’est également un documentaire. Dans son livre, la journaliste Sarah-Émilie Nault a aussi voulu démystifier la fabrication du café et parle même des effets de ce breuvage sur la santé.

Caféine, Sarah-Émilie Nault, Parfum d’encre

Bien plus qu’un livre de recettes, cet ouvrage marie les mots de la journaliste Susan Semenak et les images de la photographe Cindy Boyce. C’est carrément une virée poétique au cœur des saveurs, des arômes et des ambiances de l’hiver à Montréal, une des villes les plus enneigées au monde.



Montréal l’hiver. Recettes et récits tricotés serrés, Susan Semenak et Cindy Boyce, Éditions Cardinal

En photos et en textes (bilingues), cet ouvrage présente les beautés d’un territoire reconnu par l’UNESCO, la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka, sur la Côte-Nord.

L’œil du Québec (photos de René Méthot, d’Étienne Lampron, de Denis Harvey et de Serge Jauvin), Éditions Sylvain Harvey

Peter Wohlleben est garde forestier près de Cologne, en Allemagne. Invitation à voir les forêts d’un autre oeil, son best-seller (ici offert dans une nouvelle version remplie de magnifiques clichés) nous fait voyager de la Thaïlande au Québec, en passant par l’Amazonie et la Sibérie.

La vie secrète des arbres – L’édition illustrée, Peter Wohlleben, Éditions MultiMondes