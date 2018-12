Voici 14 portraits d’animaux et de leurs ingénieuses habitations. En compagnie de ces bestioles, du castor à l’araignée, en passant par la cigogne et le termite, on est appelé à découvrir des prouesses architecturales réalisées avec des matériaux parfois étonnants.

Animaux architectes, Daniel Nassar et Julio Antonio Blasco, Albin Michel Jeunesse

Directement inspiré du classique de Lucy Maud Montgomery, ce joli album pour les trois ans et plus a été rédigé par une auteure de Vancouver et illustré par une Montréalaise. On y retrouve Anne qui, avant d’aller se coucher, souhaite bonne nuit à tous ceux

qu’elle aime.

Bonne nuit, Anne, Kallie George et Geneviève Godbout, Scholastic

Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer que les grands du hockey aient jadis défendu les couleurs de leur équipe sans casque, les cheveux au vent. Cet album fait ainsi redécouvrir aux petits un pionnier et sa bataille pour le port du masque, malgré l’opposition et les insultes : le célèbre gardien de but Jacques Plante. À partir de 3 ans.

Ce n’est pas comme ça qu’on joue au hockey, Andrée Poulin et Félix Girard, Québec Amérique

Il était une fois une grande écrivaine – alter ego de l’auteure Lou Beauchesne, devine-t-on – qui perd son inspiration. C’est alors qu’elle découvre une petite fille dans son pot à crayons, laquelle tente de prendre le contrôle de l’histoire. C’est décidé : elle veut être une princesse! Pour les premiers lecteurs.

Pas encore une princesse! Lou Beauchesne et Annie Rodrigue, Druide

Non content de publier un nouveau roman, Biz a aussi lancé un livre jeunesse cet automne. L’artiste a d’ailleurs collaboré avec sa fille de huit ans, qui signe aussi les dessins. En 10 courtes histoires, ils racontent le quotidien d’une fillette de 6 ans.

C’est Flavie, Biz et Alice Fréchette Alepin, Duchesne et du Rêve

Encore une fois, l’émerveillement est au rendez-vous dans ce nouveau titre signé Marianne Dubuc. Aussi charmant que ses autres livres, Le jardin de Jaco met en scène une galerie de personnages attachants illustrés avec force détails. Pour peu, on croirait feuilleter un «cherche et trouve» tellement il y a à voir et à observer. À partir de 3 ans.

Le jardin de Jaco, Marianne Dubuc, Casterman

Cette toute nouvelle série, qui a été lancée au printemps et qui compte maintenant deux volumes, met en vedette une petite fille attachante prénommée Zoé. Pas de doute : les mots de Catherine Girouard et les illustrations de Vannara Ty font mouche! Pour les lecteurs intermédiaires.

Zoé championne de cas ratés, Catherine Girouard, Les éditions de la bagnole

Le format de cet album – plutôt grand – est tout à fait adapté à ce récit mettant en vedette un géant mangeur d’enfants… du moins jusqu’à ce qu’il rencontre une fillette plutôt coriace!

Le géant, la fillette et le dictionnaire, Jean Leroy et Stéphane Poulin, Pastel