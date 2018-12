L’American Film Institute a annoncé les dix lauréats de sa 19e édition des AFI Awards. Parmi eux, Emily Blunt s’impose avec deux films au classement. Black Panther fait partie entre autre des meilleurs films de l’année. Les lauréats se retrouveront lors d’une cérémonie le 4 janvier 2019 à Los Angeles.

L’organisation indépendante l’American Film Institute vient de dévoiler son palmarès des dix meilleurs films et des dix meilleures séries télévisées de l’année 2018. Malgré son intitulé, les American Film Institute Awards récompensent, en plus du cinéma américain, les séries télévisées considérées comme artistiquement et culturellement importantes.

Le retour gagnant d’Emily Blunt

Cette année, Black Panther, le film tiré de l’univers Marvel aura tout remporté, ou presque, sur son passage. Le blockbuster de Ryan Coogler fait partie des dix meilleurs films de l’année selon l’American Film Institute aux côtés du dernier Spike Lee, BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan, qui a remporté le Grand prix lors du Festival de Cannes 2018.

À noter que l’actrice britannique Emily Blunt est la seule à être présente dans deux films sélectionnés avec le film Sans un bruit, réalisé par son mari et acteur John Krasinski, et Le retour de Mary Poppins, le film de Disney dans lequel elle tient la vedette.

La Favorite de Yórgos Lánthimos, consacré lors des British Independent Film Awards, rajoute un nouveau trophée à son étagère tout comme Green Book de Peter Farrelly qui avait remporté le prix du public au Festival international du film de Toronto 2018.

Le phénomène A Star Is Born, le premier long-métrage réalisé par Bradley Cooper avec Lady Gaga, s’impose également dans le classement complété par Si Beale Street pouvait parler de Barry Jenkins, Sur le chemin de la rédemption de Paul Schrader et Eighth Grade de Bo Burnham.

Voici les 10 meilleurs films de l’année:

BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan

Black Panther

Eighth Grade

La favorite

Sur le chemin de la rédemption

Green book

Si Beale Street pouvait parler

Le Retour de Mary Poppins

Sans un bruit

A Star Is Born