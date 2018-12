L’American Film Institute a annoncé les dix lauréats de sa 19e édition des AFI Awards. Parmi eux, Ryan Murphy s’impose avec deux séries au classement.

Atlanta fait partie entre autre des meilleures séries de l’année. Les lauréats se retrouveront lors d’une cérémonie le 4 janvier 2019 à Los Angeles.

L’organisation indépendante l’American Film Institute vient de dévoiler son palmarès des dix meilleures séries télévisées de l’année 2018. Malgré son intitulé, les American Film Institute Awards récompensent, en plus du cinéma américain, les séries télévisées considérées comme artistiquement et culturellement importantes.

Ryan Murphy réalise un doublé

Le succès d’Amazon Prime Vidéo, Mme Maisel, femme fabuleuse (The Marvelous Mrs. Maisel) intègre le top 10 des meilleures séries après avoir remporté l’Emmy Award de la meilleure série comique en 2018. Deux des séries de Ryan Murphy se retrouve parmi la sélection avec Pose et The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, qui a récolté trois Emmy Awards en 2018.

Atlanta de Donald Glover, The Americans avec Keri Russell et Matthew Rhys, Barry de Bill Hader, Better Call Saul de Vince Gilligan, The Kominsky Method de Chuck Lorre, Succession de Jesse Armstrong et This Is Us avec Milo Ventimiglia, dont la plupart a déjà été primée, complètent ce classement.

Les 10 meilleurs séries télé de l’année:

The Americans

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Atlanta

Barry

Better Call Saul

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Pose

Succession

This Is Us