La minisérie Sharp Objects, du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, est en nomination pour la meilleure minisérie/téléfilm de l’année aux Golden Globes 2019.

Les actrices Amy Adams et Patricia Clarkson sont également nommées pour leur travail dans la série, respectivement pour meilleure actrice et meilleur second rôle féminin.

En 2017, la série Big Little Lies de Vallée avait reçu le prix de la meilleure série aux Golden Globes et aux Emmy Awards.

Le 76e gala des Golden Globes, qui récompense le cinéma et la télévision aux États-Unis, aura lieu le 6 janvier 2019.