Un juge new-yorkais a ordonné vendredi à la rappeuse Cardi B, inculpée après une bagarre dans un club de strip-tease en août, de se tenir à carreau, notamment sur les réseaux sociaux, lors d’une audience préliminaire au tribunal.

Le jour même où la rappeuse américaine de 26 ans était nommée cinq fois pour les Grammys, les récompenses américaines de la musique, elle a comparu devant un tribunal du district new-yorkais du Queens, pour se voir signifier les chefs d’inculpation d’agression et de mise en danger d’autrui retenus contre elle après la bagarre du 29 août.

Arrivée au tribunal en manteau noir, chapeau beige et lunettes fumées, entourée d’une meute de journalistes, la rappeuse devenue célèbre avec le tube «Bodak Yellow» en 2017, de son vrai nom Belcalis Almanzar, n’a rien dit lors de l’audience.

Sa comparution était initialement prévue lundi, mais la chanteuse l’avait ratée au motif qu’elle enregistrait un clip à Miami.

Le procureur a du coup réclamé vendredi une caution de 2 500 dollars pour qu’elle puisse repartir libre, mais le juge a estimé inutile une telle mesure.

En revanche, le magistrat lui a ordonné d’éviter tout contact avec ses deux victimes présumées, y compris en évitant toute remarque potentiellement menaçante à leur encontre sur les réseaux sociaux.

Lors de la bagarre du 29 août au Angels Strip Club, dans le quartier du Queens, Cardi B aurait jeté du mobilier sur d’autres personnes du club, blessant légèrement aux jambes une employée de l’établissement.

Cardi B aurait ordonné à son entourage de s’en prendre à deux serveuses du club de strip-tease, soupçonnant l’une des deux d’avoir eu une relation sexuelle avec son mari Offset, qui se produisait ce soir-là avec son groupe, Migos.

Connue pour sa gouaille et son franc-parler, la rappeuse, qui a annoncé cette semaine qu’elle se séparait d’Offset, avait aussi défrayé la chronique en septembre.

Lors d’une soirée en marge de la Fashion Week de New York, elle s’en était prise à la chanteuse et rappeuse Nicki Minaj, l’abreuvant d’insultes et lui lançant sa chaussure avant d’être maîtrisée par des agents de sécurité.

Depuis «Bodak Yellow», Cardi B, qui a eu une petite fille en juillet dernier, est devenue l’un des grands noms du rap américain.

Son dernier album, «Invasion of Privacy», a été nommé vendredi dans la catégorie reine d’«Album de l’année» pour les Grammy Awards qui seront remis à Los Angeles le 10 février prochain.