Métro a écouté les derniers albums de Mike Shabb et Clean Bandit.

Tomber dans le trap

Mike Shabb

Newave

•••½

Le dernier projet du rappeur montréalais Mike Shabb est un mélange concentré de ce qui se fait de meilleur dans le rap et pas seulement au Québec : Newave se classe dans les ligues supérieures. Shabb tente, de son propre aveu, d’amener cette sonorité dans le rap queb. Si les gros bangers de club dominent sur cet EP, le rendant un peu inaccessible, l’oreille attentive y trouvera aussi des accents dub et hip-hop. L’histoire dira si le trap pourra réellement évoluer dans le paysage québecois. Alexis Boulianne

Que des hits

Clean Bandit

What is love

•••

Écouter un album de Clean Bandit, c’est comme écouter une compilation des meilleures chansons de l’été : c’est hit après hit. Le trio électro britannique est bien connu pour ses collaborations hyper populaires avec les artistes les plus en vogue. Sur ce nouvel album, on trouve des pièces qu’on connaît déjà par cœur : Rockabye de Sean Paul et Anne-Marie, Symphony de Zara Larsson et I Miss You de Julia Michaels. De futurs succès sont aussi au menu, comme des morceaux avec Ellie Goulding et Charli XCX. Virginie Landry