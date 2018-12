Netflix a mis en ligne ce lundi un teaser d’une minute à peine qui dévoile les titres des huit épisodes de la troisième saison de Stranger Things ainsi que la période au cours de laquelle ils se dérouleront. C’est donc pendant l’été de 1985 que les abonnés retrouveront les jeunes héros de Hawkins en 2019.

Pratiquement rien n’a encore été dévoilé sur la troisième saison, fébrilement attendue par tous les fans de la série de science-fiction des frères Duffer. Netflix leur permet ce lundi 10 décembre d’en apprendre un tout petit plus par le biais d’un teaser énigmatique.

Pendant une minute, au rythme du désormais célèbre générique, défilent les noms des huit épisodes qui composeront cette nouvelle saison : Suzie, Do You Copy ?, The Mall Rats, The Case of the Missing Lifeguard, The Sauna Test, The Source, The Birthday, The Bite et The Battle of Starcourt.

Autre information donnée par le géant du streaming : cette saison se déroulera pendant l’été 1985. Rappelons que la première plantait son décor à Noël 1983, tandis que la deuxième se passait pendant l’Halloween en 1984.

Des indices encore minces pour deviner l’intrigue de cette troisième salve qui pourrait arriver au cours de l’été 2019. Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder et David Harbour notamment seront de retour, accompagnés par de nouveaux visages, dont Maya Hawke, la fille d’Uma Thurman et Ethan Hawke.