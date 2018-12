Après Big Little Lies et Sharp Objects, le cinéaste canadien collaborera de nouveau avec HBO pour un projet inédit intitulé Gorilla and the Bird basé sur le livre autobiographique de Zack McDermott, révèle Variety.

Gorilla and the Bird est décrit comme étant un conte inspirant racontant l’amour inconditionnel d’une mère pour son fils bipolaire. L’histoire suit Zack qui se bat pour redevenir sain d’esprit après avoir vécu un traumatisme psychologique. Il se tourne alors vers la seule personne qui ne l’a jamais abandonné, sa mère.

Jean-Marc Vallée sera le producteur exécutif de cette série, domaine qu’il connait bien puisqu’il a réalisé la première saison de Big Little Lies pour laquelle il a reçu un Emmy Award en 2017. Il a également été nommé pour les prochains Golden Globes grâce à son travail sur Sharp Objects, qu’il produit.

Après ces deux séries, Jean-Marc Vallée avait expliqué au Hollywood Reporter vouloir prendre du temps pour lui «pour recharger ses batteries et retrouver sa vie». Une pause qui aura donc été de courte durée.