Le plus récent film du cinéaste québécois Denis Côté, Répertoire des villes disparues, s’est mérité une place dans la compétition officielle de la 69e Berlinale.

Denis Côté est invité pour une troisième fois au prestigieux festival de cinéma de Berlin, lui qui a aussi réalisé Boris sans Béatrice, retenue à la sélection officielle en 2016, et Vic + Flo ont vu un ours, lauréat du prix Alfred-Bauer en 2013.

Inspiré d’un roman de Laurence Olivier, le drame fantastique suit dix habitants du village embrumé d’Irénée-des-Neiges où des êtres inquiétants rôdent. Robert Naylor, Jean-Michel Anctil et Diane Lavallée se partagent entre autres la vedette.

Cinq titres se joignent aussi à la course pour l’Ours d’or, dont Der Boden unter den Füßen (The Ground Beneath My Feet) de Marie Kreutzer, Grâce à dieu de François Ozon et A Tale of Three Sisters de Emin Alper.

Rappelons que Juliette Binoche présidera le jury chargé de décerner les prix du festival qui aura lieu du 7 au 17 février.

Le long-métrage prendra l’affiche au Québec le 15 février.