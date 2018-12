C’est aujourd’hui que Mary Poppins fait son grand retour au cinéma, 54 ans après sa première apparition dans le classique de Disney. Mary Poppins Returns (Le retour de Mary Poppins) poursuit l’histoire 25 ans plus tard. Le film met aussi en vedette Jack l’allumeur de réverbères, interprété par l’acteur, danseur, chanteur et producteur Lin-Manuel Miranda, qui a parlé avec Métro de son expérience.

Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous seriez de la distribution du nouveau Mary Poppins?

Je ne peux pas dire que c’est un rêve devenu réalité. Qui pensait qu’il y aurait une suite? Mais quand [le réalisateur oscarisé] Rob Marshall est venu prendre un café alors que je travaillais encore sur Hamilton, il m’a dit qu’Emily Blunt allait jouer Mary Poppins – et je trouve qu’elle est unique et incroyable. Alors j’ai dit: «J’embarque.» Faire partie d’une comédie musicale originale, au cinéma, c’est très rare. Et je voulais apprendre de Rob, parce que je pense qu’il est l’un des meilleurs réalisateurs de comédies musicales de l’industrie.

Faire partie d’un classique, c’est une grosse responsabilité…

Ce qui est génial, avec Rob, c’est que tu ne ressens pas cette pression, c’est lui qui la ressent et il ne te donne que de la confiance en toi et du soutien. Alors, on a profité du tournage et on a essayé de ne pas trop penser au premier film. En fait, il y a huit livres de Mary Poppins, et la plupart des aventures qui y sont racontées n’ont pas abouti au cinéma. Notre responsabilité était donc de raconter notre histoire du mieux qu’on le pouvait et de créer le meilleur film possible.

Que pouvez-vous nous dire de Jack, votre personnage?

Jack cherche la lumière dans chaque situation. Il est l’élève de Bert et a le même âge que Michael Banks. Il sait qu’il vivra une aventure incroyable dès l’arrivée de Mary Poppins, et il n’a jamais oublié le pouvoir de la magie.

Ressemblez-vous à Jack? Partagez-vous son optimisme?

Je pense que oui, un petit peu. Vous savez, je peux danser comme lui. (Rires) C’est beaucoup de travail, danser comme lui. (Rires) Mais oui, je pense que je cherche à voir le positif dans toute situation. C’est quelque chose que j’essaie beaucoup de faire.

Certains n’aiment pas les comédies musicales…

Je ne connais pas ces personnes! (Rires) Je vis dans le monde des comédies musicales, j’en écris, c’est mon gagne-pain, alors pour moi, ce que j’aime de ce film, c’est que pendant deux heures, on peut se rappeler ce que ça fait, d’être un enfant émerveillé. Alors, que vous aimiez les comédies musicales ou pas, si vous désirez vous échapper de notre monde de 2018 pour quelques heures, il n’y a pas meilleur moyen que Mary Poppins Returns.

C’était comment, travailler avec Emily Blunt?

Incroyable! J’ai beaucoup appris. Emily Blunt a beaucoup d’assurance et elle a compris le personnage de Mary Poppins instantanément. Elle est très différente de l’actrice originale, Julie Andrews, mais quand elle marche, tu te dis: «C’est Mary Poppins.» Tu ne te poses pas de question, elle fonce. Tout le monde fonce: Dick Van Dyke, qui amène l’héritage du premier film, Angela Lansbury, qui transporte avec elle l’histoire des comédies musicales. J’ai adoré travaillé avec Colin Firth et Meryl Streep!

Qu’est-ce qui vous attend?

Je continue d’écrire, de jouer. Je vais là où l’inspiration me mène. Mon prochain film, j’y participe en tant que producteur: on fait In the Heights [la comédie musicale de Broadway de 2008 dont Lin-Manuel Miranda signe les chansons et la musique].

Nominations

Lin Manuel-Miranda est en lice aux Golden Globes dans la catégorie Meilleur acteur dans une comédie/comédie musicale.

«Mon téléphone est tombé par terre à force de recevoir des notifications de mes amis qui me félicitaient», a confié l’acteur, qui a appris la nouvelle plus tard que ses proches. «Je suis vraiment fier», a-t-il ajouté.

L’artiste fera face à Christian Bale (Vice), Viggo Mortensen (Green Book), Robert Redford (The Old Man & The Gun) et John C Reilly (Stan & Ollie).