La comédie romantique To All The Boys I’ve Loved Before, sortie le 17 août dernier sur la plateforme de streaming, aura bien le droit à un volume deux, annonce le compte Twitter de Netflix. Les acteurs principaux Lana Condor et Noah Centineo seront eux-aussi de retour.

To All The Boys I’ve Loved Before reviendra bientôt sur Netflix avec une toute nouvelle histoire. Comme le premier opus, le film sera basé sur la trilogie littéraire de Jenny Han, Les amours de Lara Jean, et plus particulièrement son deuxième tome P.S Je t’aime toujours, sorti en 2015.

Sofia Alvarez écrira le scénario de ce film produit par Awesomeness Films, Ace Entertainment, et Overbrook Entertainment. Aucun réalisateur n’a pour le moment été choisi.

Ce renouvellement n’est pas une surprise. Susan Johnson, qui avait dirigé le premier film, avait confirmé le mois dernier sur Instagram qu’une suite était en préparation mais Netflix avait nuancé l’information, expliquant que des discussions étaient toujours en cours.

L’histoire met en scène une lycéenne dont la vie devient incontrôlable lorsque ses lettres d’amour secrètes sont envoyées à tous les garçons qu’elle a un jour aimés.

Il faudra patienter pour découvrir ce nouveau volet car aucune date de diffusion n’a été communiquée.