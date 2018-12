Cette semaine, Métro craque la balado Pod Save America, l’album Django Belles, les film Roma et Une affaire de famille, de même que les livres Le sillon, Les riches heures de Jacominus Gainsborough ainsi que Hubert Reeves nous explique la forêt.

1. Roma

Rares sont les films d’une si grande beauté. Si l’an dernier, le magnifique Call Me By Your Name nous avait renversée, la palme de la splendeur revient cette année au sublime Roma, d’Alfonso Cuarón. Après une incursion à Hollywood (Children of Men, Gravity), le cinéaste mexicain rentre au bercail (pour la première fois depuis Y tu mamá también, en 2001) en puisant dans ses souvenirs. Dans le Mexico des années 1970, il dresse le portrait de Cleo, domestique bienveillante qui a bercé son enfance. Cuarón, qui signe non seulement le scénario et la réalisation, mais aussi la photo et co-signe le montage, nous fait ressentir des émotions vives avec un naturel désarmant et tout en retenue. Tout de Roma va droit au cœur : son récit bouleversant, ses splendides images en noir et blanc baignées de lumière et même son mixage sonore, qui nous plonge dans ce quotidien poignant. Un film exceptionnel. Marie-Lise Rousseau

2. Le sillon

Une jeune Française s’exile en Turquie pour y rejoindre son amant. Au fil de ses recherches sur le meurtre du journaliste arménien Hrant Dirk, on explore avec l’héroïne l’histoire récente d’Istanbul, du printemps arabe à la migration du peuple syrien. Après Calme et tranquille, en 2016, on comprend mieux pourquoi le deuxième roman de Valérie Manteau s’est mérité le prestigieux prix Renaudot. Un périple aussi poétique que politique à dévorer en quelques jours. Aux Éditions le Tripode Charlotte Mercille

3. Les riches heures de Jacominus Gainsborough

Bien plus qu’un livre jeunesse, cet album est une œuvre d’art. Il n’y a pas de doute : l’artiste française Rébecca Dautremer sait manier aussi bien la plume que le pinceau. Par le biais de 12 tableaux spectaculaires, elle fait le récit de la vie d’un lapin bien nommé Jacominus Gainsborough. Et si ses illustrations sont spectaculaires, ses mots, eux, sont remplis d’une douce poésie entrecoupée d’amusants clins d’œil aux contes de Beatrix Potter, l’auteure de Pierre Lapin. Aux éditions Sarbacane Jessica Dostie

4. Hubert Reeves nous explique la forêt

Non seulement Hubert Reeves est-il un astro­physicien de génie, mais il est aussi un défenseur invétéré de la nature et un vulgarisateur hors pair. Il le prouve encore une fois avec cette bande dessinée qu’il a conçue en compagnie de Nelly Boutinot et du dessinateur Daniel Casanave. Destinée à un jeune public, mais tout de même bourrée d’informations pertinentes, cette BD peut être appréciée par tous les amis des arbres, de 7 à 77 ans. Aux éditions Le Lombard Benoit Valois-Nadeau

5. Django Belles

Quiconque a travaillé dans un commerce au moment des Fêtes a de grandes chances d’être devenu allergique aux musiques de Noël. C’est notre cas (et la faute à Starbucks). Mais Django Belles pourrait s’avérer un excellent accommodement raisonnable pour vous! C’est à la fois festif et différent (tout en revisitant les classiques). L’auteure, Christine Tassan, a en outre le sens de la mélodie, comme le prouve son Medley de Noël, et une sacrée dose de cynisme. À écouter avec un bon vin chaud en regardant la neige tomber ou pour faire décoller un party qui a de la misère. Mathias Marchal

6. Pod Save America

Cette balado en anglais a clairement un parti pris démocrate, et si elle ne montre qu’une facette de l’oncle Sam, elle est un bon moyen de suivre l’actualité politique américaine. D’anciens collaborateurs de Barack Obama – du rédacteur de discours au conseiller en affaires internationales – commentent ce qu’il se passe dans leur pays avec une cible toute trouvée : Donald Trump. La chimie au sein du quatuor, son sens de l’humour et sa jeunesse relative (le plus vieux vient de passer la quarantaine) font le succès de Pod Save America, qui s’invite maintenant à la télé. La maison-mère, Crooked Media, a depuis développé d’autres podcasts créés autour de Jon Favreau, Jon Lovett, Tommy Vietor et Dan Pfeiffer, dont Pod Save the World, sur les enjeux mondiaux, ou Lovett or Leave It, plus ludique. Baptiste Barbe

7. Une affaire de famille

Décidément, d’excellents films nous sont offerts en ce temps des Fêtes. Palme d’or au plus récent Festival de Cannes, Une affaire de famille (Shoplifters) est de ce lot. Ce touchant long métrage du japonais Hirokazy Kore-eda pose un regard d’une infinie tendresse sur une famille éclatée de Tokyo qui doit recourir au vol à l’étalage pour s’en sortir. Malgré sa marginalité et sa pauvreté, le clan est riche de sa surprenante harmonie et débordant d’amour. Mais l’arrivée de la petite Yuri, jeune victime de maltraitance, menace ce fragile équilibre. À l’affiche dès aujourd’hui. Marie-Lise Rousseau

Et on se désole pour…

Le taux de participation

Dimanche dernier, à peine 13 % des électeurs ont pris la peine d’aller voter pour leur nouvelle mairesse dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Dans l’indifférence générale, Caroline Bourgeois l’a emporté par 363 voix. À quoi bon critiquer le travail de nos élus si on n’exerce pas son droit de vote le moment venu? Ça peut paraître anodin, voire anecdotique, mais dimanche a été un triste jour pour la démocratie montréalaise. Philippe Lemelin