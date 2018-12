Quels sont les disques les plus empruntés – et non vendus – de l’année 2018? Pour tenter de répondre à la question, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a publié son palmarès personnel la semaine dernière à Montréal.

C’est l’auteur-compositeur-interprète britannique Sam Smith qui se mérite la première position du classement de l’institution culturelle. Son disque, The Thrill of It All, est le disque le plus emprunté de l’année à la BAnQ. Viennent ensuite les Américaines Taylor Swift et Miley Cyrus, avec Reputation et Younger Now respectivement deuxièmes et troisièmes albums les plus empruntés par le public montréalais. Colors, de Beck, prend la quatrième position.

Le premier Québécois en lice dans le palmarès est Pierre Lapointe. Son album La science du cœur, paru en 2017, arrive cinquième. Daniel Bélanger et Paloma prennent pour leur part le sixième rang, suivi de You Want It Darker de Leonard Cohen et de l’album Rest de Charlotte Gainsbourg.

Le chanteur et comédien Émile Proulx-Cloutier n’est pas en reste, son album Marée haute obtenant la dixième place du classement.

Parmi les autres disques québécois les plus empruntés, on note la présence d’Almanach, de Patrice Michaud, de L’étoile thoracique, de Klô Pelgag, et de Désherbage, de Tire le coyote, en 16e, 18e et 19e positions.

Voici le top 20 complet:

The Thrill of It All, de Sam Smith Reputation, de Taylor Swift Younger Now, de Miley Cyrus Colors, de Beck La science du cœur, de Pierre Lapointe Paloma, de Daniel Bélanger You Want It Darker, de Leonard Cohen Rest, de Charlotte Gainsbourg Divide, d’Ed Sheeran Marée haute, d’Émile Proulx-Cloutier Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, des Beatles Evolve, d’Imagine Dragons Lust For Life, de Lana Del Rey Beautiful Trauma, de P!nk A Moon Shaped Pool, de Radiohead Almanach, de Patrice Michaud Sleep Well Beast, de The National L’étoile thoracique, de Klô Pelgag Désherbage, de Tire le coyote Zanaka, de Jain

Le palmarès complet des romans, livres documentaires et disques les plus empruntés cette année à la BAnQ est disponible en ligne ici.