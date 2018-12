Des questions de société comme le féminisme, la diversité et l’appropriation culturelle ont plus que jamais inspiré et rallié les créateurs d’ici et de l’étranger en 2018. Retour sur une année des plus engagées dans le monde culturel.

SLĀV et Kanata: la controverse

La présentation des pièces SLĀV et Kanata du réputé metteur en scène Robert Lepage a suscité la polémique dans la communauté artistique montréalaise l’été dernier.

Ces spectacles multimédia évoquent respectivement l’histoire des esclaves afro-américains et celle des peuples autochtones au Canada.

Dès la première, SLĀV est publiquement critiquée, entre autres pour des rôles d’esclaves noirs interprétés par des comédiens caucasiens. Confrontés à des manifestations et à des accusations d’appropriation culturelle, les producteurs et les diffuseurs, dont le Festival International de Jazz de Montréal, retirent la création de leur programmation.

Plusieurs acteurs du milieu condamnent toutefois le geste, le qualifiant de dangereux précédent contre la liberté d’expression. Malgré les protestations de personnalités autochtones, Kanata prend finalement l’affiche, le 15 décembre, au Théâtre du Soleil, à Paris, où l’accueil du public s’avère plutôt mitigé.

Le Théâtre Gilles-Vigneault et la Maison des arts de Drummondville ont quant à eux décidé de conserver à leur calendrier des représentations de SLĀV, qui affichent presque complet.

#MeToo: les répercussions

Depuis l’éclatement de l’affaire Harvey Weinstein en octobre 2017, une vague d’accusations de harcèlement sexuel contre des hommes influents a déferlé sur toutes les sphères de l’industrie du divertissement.

Initié par l’actrice Alyssa Milano, le simple mot-clic #MeToo est devenu en l’espace de quelques mois un véritable mouvement social.

Dans la foulée de la chute du tout-puissant producteur de cinéma, les débordements de célébrités comme Gérard Depardieu, Morgan Freeman et Michael Douglas ont aussi fait les manchettes.

Au Québec, Gilbert Rozon comparaîtra en cour pour une seule accusation sur 14 plaintes déposées contre lui pour viol et attentat à la pudeur, faute de preuve suffisante.

La défaite est cuisante, selon les plaignantes qui ont vu leur dossier rejeté, incluant les animatrices Julie Snyder et Pénélope McQuade, ainsi que les comédiennes Salomé

Corbo et Patricia Tulasne.