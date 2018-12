L’épisode de 90 minutes, intitulé «Bandersnatch», sera diffusé vendredi sur la plateforme. Plus étonnant, «Bandersnatch» pourrait marquer le premier épisode interactif de la série.

Même après Noël, Netflix offre un cadeau à ses abonnés. Selon le site Esquire, le géant américain devrait mettre à disposition dès le 28 décembre sur sa plateforme un tout nouvel épisode de la série à succès «Black Mirror». Une information confirmée par le géant américain, qui vient de dévoiler la première bande-annonce de l’épisode, vendu comme «un film Netflix».

Le monde du jeu vidéo

Intitulé «Bandersnatch», l’épisode a sa page consultable sur Netflix qui affiche la mention «Un film Netflix», ainsi que sa durée de 1h30 soit 90 minutes.

L’histoire se déroulerait en 1984 et suivrait «un jeune programmeur qui adapte un roman fantastique pour en faire un jeu vidéo et se prend à douter de la réalité. L’histoire tentaculaire devient un labyrinthe hallucinant». Le nom «Bandersnatch» renvoie à un jeu vidéo de 1984 qui ne sortit jamais ainsi qu’à une créature issue de l’univers de «Alice au pays des merveilles» de Lewis Carroll, «un monstre féroce et extrêmement rapide». Voilà un programme de fin d’année qui promet.

«À vous de choisir votre propre aventure»

D’après Esquire, l’épisode n’aura aucun lien avec la cinquième saison attendue début 2019 sur la plateforme mais comportera une spécificité inédite : «Bandersnatch» serait un épisode interactif permettant à ses spectateurs de décider du cours de l’histoire en choisissant la suite des événements en direct. Une information corroborée par la fiche du film trouvée sur «Korea Media Rating Board», où l’on lit que 5 heures de film seraient disponibles, confirmant ainsi des multiples intrigues possibles.

Fionn Whitehead, l’acteur de «Dunkerque» de Christopher Nolan, partage l’affiche de ce film avec Will Poulter («Le Labyrinthe») et Asim Chaudhry. David Slade («Hannibal») est quant à lui le réalisateur de cet épisode spécial.

La série «Black Mirror» a plusieurs fois utilisé le monde du jeu vidéo dans ses histoires. Le dernier en date, «USS Callister» suivait un développeur obsédé par un jeu en ligne qu’il avait co-créé.

«Black Mirror : Bandersnatch»

Le 28 décembre sur Netflix