Si les séries «Black Monday» et «Roswell, New Mexico» débarquent pour la première fois à la télévision, «You’re The Worst» et «Unbreakable Kimmy Schmidt» signent la fin de leur histoire tandis que la série «Brooklyn Nine-Nine» continue son aventure sur une nouvelle chaîne de télévision. Voici cinq séries pour bien démarrer cette nouvelle année 2019.

You’re The Worst

Le couple terrible est de retour pour une ultime saison. Les déboires de Gretchen et de Jimmy les ont menés contre toute attente jusqu’au mariage. Toujours autant décalée et irrévérencieuse, cette cinquième saison clôturera l’histoire d’amour si particulière de nos deux protagonistes. Iront-ils jusqu’au bout cette fois-ci ? Sortie le 9 janvier sur FXX

Brooklyn Nine-Nine

Annulée par la Fox, la série comique se retrouvera sur NBC pour sa sixième saison. Jake Peralta, le capitaine Ray Holt ou encore le sergent Amy Santiago seront bien de retour dans leurs bureaux du quartier de Brooklyn à New York. Sortie le 10 janvier sur NBC

Roswell, New Mexico

Les extraterrestres sont partout à Roswell. The CW a redonné vie à la série culte des années 2000 grâce à de nouveaux personnages. Cette nouvelle saison suivra la vie de Liz Ortecho alors qu’elle revient dans sa ville natale de Roswell et découvre que certains de ses proches sont en réalité des extraterrestres. Sortie le 15 janvier sur The CW

Black Monday

Retour sur le krach boursier de 1987 qui a ébranlé l’Amérique. A l’origine de ce lundi noir dans l’histoire de la finance, un groupe de marginaux, qui a fini par casser le système le plus puissant du monde. Entre comédie et violence, la série suivra Maurice Monroe, un homme incrontrôlable porté à l’écran par Don Cheadle. Sortie le 20 janvier sur Showtime

Unbreakable Kimmy Schmidt

L’histoire de l’insouciante Kimmy touche à sa fin. Après avoir été sauvée d’une secte apocalyptique, Kimmy tente tant bien que mal de retrouver une vie normale dans le monde moderne. Toujours un peu à côté de la plaque, la pétillante jeune femme essaye de comprendre les enjeux de la société d’aujourd’hui en commettant quelques erreurs… Sortie le 25 janvier sur Netflix