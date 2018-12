L’acteur, qui a joué dans «Jumanji : Bienvenue dans la jungle», «King Kong», ou la saga «Chair de poule», a lancé une chaîne Youtube appelée Jablinski Games et se concentrant sur les jeux vidéo.

Jablinski Games abordera les thèmes des «jeux, de la nourriture et de la vie», selon la description présente sous le clip d’introduction qui cumule déjà 1,8 millions de vues et se classe dans le Top 10 des vidéos Youtube les plus vues du moment.

S’il n’y a qu’une seule vidéo postée pour l’instant, 550 000 personnes se sont déjà abonnées à la chaîne. Une nouvelle publication devrait avoir lieu chaque vendredi.

Jack Black n’est pas la première star hollywoodienne à se lancer sur Youtube. Will Smith, Dwayne Johnson, Russell Brand sont les propriétaires de chaînes à succès sur lesquelles ils partagent des vlogs, des recettes ou leurs projets en cours. Mais Black est le premier acteur américain à débuter une chaîne consacrée aux jeux vidéo.