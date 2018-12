C’est maintenant confirmé, pour les 50 ans du célèbre festival américain de Woodstock en août 2019, le site original, le Bethel Woods Center for the Arts, à quelque 160 km au nord de New York, sera hôte de l’événement.

Du 16 au 18 août 2019 aura lieu le 50e anniversaire du Festival de Woodstock à l’endroit même où il avait eu lieu en 1969. Devenu mythique pour son atmosphère hors du commun, mais aussi comme symbole de la contre-culture et de l’opposition de la jeunesse à la guerre du Vietnam, Woodstock a bien sûr connu une programmation musicale de grande qualité.

Joan Baez, Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Who, Jimi Hendrix ou encore Grateful Dead et Santana font partie des artistes rendus éternels par l’événement.

Pour le demi-siècle d’existence du festival, Le Centre Bethel Woods avec Live Nation Concerts et l’agence de communication INVNT produiront l’événement culturel qui est annoncé comme « pan-générationnel ».

Musique live, conférences TED et expositions seront au menu des 3 jours. La programmation et les informations pour la billetterie seront dévoilées dans quelques semaines. « Il y a 50 ans, les gens se sont réunis en paix sur notre site, inspirés pour changer le monde à travers la musique », a expliqué Darlene Fedun, dirigeante du Centre Bethel Woods. « En tant que hôte de ce site historique, nous demeurons totalement engagés à préserver ces riches héritage et esprit, en éduquant et inspirant les nouvelles générations à contribuer positivement au monde par la musique, la culture et la communauté ».