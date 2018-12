Lassé par les albums posthumes qui n’en finissent plus de sortir ? Pas d’inquiétude, l’année 2019 verra sûrement naître de nouveaux talents de la musique. Pour l’heure voici, trois jeunes étoiles de la pop qui sortiront leur tout premier album l’année prochaine.

Billie Eilish

Plus d’un an après son EP de neuf titres « when the party’s over », la très talentueuse Billie Eilish devrait bel et bien sortir son premier album en 2019. A peine âgée de 17 ans, la jeune Californienne a envoûté son public avec une pop alternative et fine, mais aussi avec ses looks travaillés et sa désormais reconnaissable chevelure, oscillant entre le bleu et l’argent. Elle doit son premier tube à « Ocean Eyes », sorti en 2016, qui affiche aujourd’hui plus de 56 millions de vues sur YouTube. Depuis, elle a enchaîné les hits avec « you should see me in a crown », « when the party’s over », « bellyache », mais aussi son duo avec avec Khalid « lovely ». Si la jeune artiste n’a pas donné énormément de détails pour son tout premier album, elle a annoncé un disque taillé pour la scène.

Maggie Rogers

C’est dans le cadre d’un atelier dans son université que la jeune femme a été découverte par un certain Pharrell Williams. Une vidéo montrant l’artiste américain ému par le single de la musicienne est d’ailleurs assez touchante. Un moment clef dans la carrière de Maggie Rogers qui sortira le 18 janvier son premier album « Heard It in a Past Life ». En attendant, ses fans peuvent toujours réécouter sa folk via son tube « Alaska » ou encore « Light On » à retrouver sur son prochain opus.

Sigrid

Auréolée par la BBC en allant sur la première marche du concours Sound of 2018, la jeune Suédoise confirmera son talent avec son premier album « Sucker Punch » attendu pour le 1er mars. Sur celui-ci les fans de sa pop énergique retrouveront le titre éponyme, « Don’t Kill My Vibe », « Dynamite » et aussi « Strangers ».