Taron Egerton dans la peau de Elton John dans « Rocketman », le duo culte Brad Pitt et Leonardo DiCaprio dans « Once Upon A Time in Hollywood », Renée Zellweger de retour sur scène dans « Judy » ou encore un film qui retracera le scandale #MeToo avec le PDG de Fox News : voici quatre biopics attendus en 2019.

Rocketman

Taron Egerton se glissera dans la peau du célèbre chanteur britannique dans le film réalisé par Dexter Fletcher. L’acteur de « Kingsman : Le cercle d’or » revêtera les habits de lumière de Sir Elton John et chantera lui-même les chansons du biopic. L’histoire retracera la vie du chanteur iconique, de sa jeunesse à la Royal Academy of Music à son succès planétaire en passant par ses problèmes de drogues et d’alcool. Il donnera la réplique à Richard Madden, (« Game of Thrones », « Bodyguard »). « Rocketman » arrivera sur grand écran le 17 mai 2019.

Sortie : 31 mai 2019

Once Upon A Time in Hollywood

Quentin Tarantino revient sur le devant de la scène avec une histoire qui a marqué l’année 1969. Dans « Once Upon A Time In Hollywood », le réalisateur racontera la terrible histoire des meurtres réalisés par la « famille » du célèbre tueur en série Charles Manson. Le long-métrage suivra la vie des hommes et amis de Sharon Tate, la femme du réalisateur Roman Polanski assassinée chez elle alors qu’elle était enceinte. Pour mener son projet à bien, le réalisateur de « Kill Bill » a fait appel à deux des plus grands acteurs hollywoodiens, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.

Sortie : le 26 juillet 2019

Judy

Renée Zellweger redonnera vie à la célèbre actrice de cinéma devenue une légende de Hollywood grâce à son rôle de Dorothy dans « Le Magicien d’Oz ». Le long-métrage se concentrera sur la dernière partie de la vie de Judy Garland lors de ses concerts à Londres en 1968. L’actrice, qui a déjà démontré ses talents de chanteuse dans « Chicago », donnera la réplique à Finn Wittrock et Jessie Buckley dans ce film réalisé par Rupert Goold.

Sortie : courant 2019

Titre à venir: l’histoire de Roger Ailes, patron de Fox News

A l’ère du scandale de #MeToo, le long-métrage réalisé par Jay Roach reviendra sur les accusation de harcèlement sexuel émises par les journalistes Gretchen Carlson et Megyn Kellypar à l’encontre du PDG de Fox News, Rogers Ailes. Un casting de renom pour ce film d’actualité qui sera porté par Nicole Kidman, Margot Robbie et Allison Janney. Quant à Roger Ailes, PDG de Fox News, il sera incarné par John Lithgow.

Sortie : courant 2019