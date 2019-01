2019 signe le retour des classiques de l’enfance en version live-action. De « Aladdin » au « Roi Lion » en passant par « Dumbo » et les suites de « Toy Story 4 » et de « La Reine des neiges 2 », voici les cinq films d’animation à ne surtout pas rater au cinéma en cette nouvelle année.

Aladdin

La version en live-action du classique de Disney. Au coeur d’Agrabah, Aladdin, un jeune homme forcé de voler pour survivre, tombe amoureux de la princesse Jasmine. Alors qu’il découvre la lampe magique, Aladdin va se servir de ses trois voeux pour conquérir la belle face au terrible grand vizir, Jafar.

Sortie le 24 mai



Histoire de jouets 4

Les jouets sont bel et bien de retour pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Vivant à présent dans une nouvelle maison avec la petite Bonnie, Woody, Buzz l’Eclair et Jessie vont rencontrer un nouvel arrivant du nom de Forky et découvrir que le monde est bien plus grand qu’ils ne le pensaient.

Sortie le 21 juin



Le Roi Lion

Comme « Aladdin », Disney a revisité son propre classique de 1994 avec une animation 3D. Pour célébrer la naissance de Simba, futur roi, tous les animaux de la savane se sont rassemblés en l’honneur du lionceau. Alors que le petit Simba idôlatre le roi Mufasa son père, son oncle Scar, qui aurait pu hériter du trône, ne partage pas cet amour. Après avoir trahi sa famille, Scar prend le contrôle, obligeant Simba à déserter. Mais le lionceau devenu grand reviendra tenter de récupérer son héritage avec l’aide de ses deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa.

Sortie le 19 juillet



Dumbo

Tim Burton signe une version des plus poétiques de l’histoire du petit éléphant qui savait voler. Alors qu’il subit les moqueries du public à cause de ses grandes oreilles, Dumbo cache un secret qui pourrait tout changer. En effet, les enfants de Holt Ferrier, un ex-artiste de cirque, découvrent que l’éléphanteau peut voler. Une découverte qui amène son lot de problèmes.

Sortie le 29 mars



La Reine des neiges 2

Si aucune bande-annonce n’a été dévoilée, ni même le contenu de l’intrigue, Elsa et Anna reviendront pour la suite de « La Reine des neiges », toujours épaulées par le bonhomme de neige Olaf et leur ami Kristoff. Pour ce deuxième volet, Evan Rachel Wood et Sterling K. Brown prêteront leur voix à de nouveaux personnages.

Sortie le 22 novembre 2019