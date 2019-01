Si 2018 a ravi les amateurs de musique, il se peut que 2019 les enchante. Et pour cause, la nouvelle année nous annonce toute une série de nouveaux albums signés par les pointures de la discipline. Voici quelques artistes soupçonnés de dévoiler les plus grands tubes de l’année prochaine.

« Norman Fucking Rockwell » de Lana Del Rey

Deux ans après « Lust for Life », la diva américaine fera son grand retour avec « Norman Fucking Rockwell ». De cet opus, ses fans connaissent déjà « Venice Bitch » ou encore « Mariners Apartment Complex ». Pour ce qui est de la date, le site britannique de la chaîne MTV avance des rumeurs qui désigneraient le 29 mars.



« Yandhi » de Kanye West

Après avoir sorti « ye » en solo et « Kids See Ghosts » avec Kid Cudi, Kanye West aurait du sortir un troisième opus cet année « Yandhi ». Ce dernier devait initialement paraître en septembre, pour être une première fois repoussé en novembre. Mais le rappeur a de nouveau remis à plus tard la parution du fameux opus. Sur celui-ci devrait figurer des collaborations avec 6ix9ine, XXXtentacion, ou encore Ty Dolla $ign. En octobre dernier, West avait partagé un aperçu de son neuvième album depuis l’Ouganda. Il faut donc espérer que 2019 verra l’arrivée de ce disque si attendu.

« Head Above Water » d’Avril Lavigne

Après avoir frôlé la mort, la chanteuse canadienne fera son grand retour en 2019 avec son sixième album « Head Above Water ». Attendu pour le 15 février, le disque comprendra un titre du même nom, mais aussi « Tell Me It’s Over », dévoilés en fin d’année. Célèbre au début des années 2000 avec les morceaux « Complicated » ou « Girlfriend », Avril Lavigne a contracté en 2014 la maladie de Lyme. Un combat qu’elle raconte dans ce prochain album et notamment à travers la chanson « Head Above Water ».



« Still On My Mind » de Dido

Attendu pour le 8 mars, « Still On My Mind » marquera le grand retour de la Britannique, cinq ans après la sortie de son dernier LP « Girl Who Got Away ». A cette occasion, elle a dévoilé son premier single « Hurricanes ». Une tournée débutera à Prague le 5 mai, puis passera par à Paris, et continuera en juin en Amérique du Nord.



« The Black Album » de Weezer

La formation californienne dévoilera le successeur de « Pacific Daydream », « The Black Album » le 1er mars prochain. De ce nouvel opus, les fans connaissent déjà « Can’t Knock the Hustle », ou encore « Zombie Bastards ».



« Chapter 6 » de The Weeknd

Après son enregistrement de six titres, sorti début 2018 « My Dear Melancholy », le Canadien pourrait dévoiler un tout nouvel album dans les mois à venir. C’est lors d’un concert à Toronto que l’artiste a fait connaître la nouvelle, en annonçant un « chapitre six ».

Grimes

Si la musicienne n’a pas encore clairement annoncé de nouvel album, Grimes tient ses fans en haleine depuis le début de l’année. 2019 pourrait donc potentiellement voir l’apparition d’un nouvel opus, quatre ans après « Art Angels ». Récemment, Claire Boucher, alias Grimes, a dévoilé le single « We Appreciate Power ».



« Culture III » de Migos

La formation de rap US fera de nouveau parler d’elle l’année prochaine. Après la sortie des albums solos de ses trois membres, Quavo, Offset et Takeoff, le trio devrait donner un successeur à « Culture II » sorti début 2018.

Rihanna

On sait peu de chose sur le prochain opus de Rihanna. Si la Barbadienne a fait parler d’elle pour ses marques de lingerie et de cosmétiques, les fans sont toujours dans l’attente de la suite d' »Anti » sorti en 2016. D’après les rumeurs, Riri travaillerait sur un double album : le premier forgé pour les charts et un second plus expérimental. Affaire à suivre.

« thank u, next » d’Ariana Grande

Après avoir sorti en août dernier « Sweetener », l’Américaine pourrait très bien dévoiler un nouvel album de son cru. D’après les rumeurs, celui-ci répondrait au titre de « thank u, next », comme son tube dévoilé il y a peu de temps. L’opus devrait aussi comprendre « imagine ».



Et aussi, Dua Lipa, Carly Rae Jepsen, Chance The Rapper, Backstreet Boys, Les Dandy Warhols, Bloc Party, Slipknot, Selena Gomez etc.