Le groupe pop Maroon 5 assurera le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIII qui aura lieu au stade Mercedes-Benz à Atlanta le 3 février prochain, a annoncé dimanche la NFL.

La troupe d’Adam Levine, qui a été récompensé trois fois aux Grammy Awards, se produira aux côtés du rappeur Travis Scott et du chanteur Big Boi. Ce dernier est d’ailleurs originaire d’Atlanta.

Maroon 5 s’ajoutera donc à la longue liste d’artistes ayant offert une prestation lors de la finale de la NFL. Par le passé, Lady Gaga, Justin Timberlake, Katy Perry, Paul McCartney, Madonna, The Who et plusieurs autres s’y sont produits.

Le spectacle de mi-temps du Super Bowl est l’événement musical le plus regardé de l’année. En 2017, c’est 103,4 millions de téléspectateurs qui ont regardé le Super Bowl.