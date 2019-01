La chanteuse américaine, qui a rapporté pas loin de quinze statuettes chez elle, sera la Madame Loyale de la 61e cérémonie des Grammy Awards, prévue le 10 février à Los Angeles.

«Je suis tellement excitée à l’idée d’être le maître de cérémonie d’une des plus grandes soirées musicales, et de célébrer la créativité, le pouvoir et la magie. Je suis particulièrement enthousiasmée par toutes les femmes incroyables nommées cette année» a déclaré la musicienne rapporte Deadline.

C’est lors de la 44ème édition des Grammy Awards en 2002, qu’Alicia Keys a remporté ses cinq premières statuettes, dont celui de la meilleure nouvelle artiste et meilleure chanson de l’année pour «Fallin». Il y interprète le titre ainsi que «A Woman’s Worth» au côté de la danseuse de flamenco Joaquin Cortes.

Deadline rappelle qu’Alicia Keys a vendu plus de 30 millions d’albums depuis la sortie en 2001 de son tout premier album «Songs in A Minor».