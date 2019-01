Les films Fauve réalisé par Jeremy Comte et Marguerite par Marianne Farley sont en lice pour le meilleur court métrage de fiction au gala des Oscars. C’est la première fois dans l’histoire de la grand-messe hollywoodienne que deux œuvres québécoises se retrouvent dans cette catégorie.

Marguerite et Fauve compétitionnent avec Detainment de Vincent Lambe, Mother de Rodrigo Sorogoyen et Skin de Guy Nattiv. Henry de Yan England est la plus récente production québécoise à s’être démarqué dans cette catégorie, en 2013.

Fauve explore la rivalité entre deux garçons laissés à eux-mêmes dans une mine à ciel ouvert, alors que dans Marguerite, une dame âgée revisite son passé à travers son amitié naissante avec son infirmière. Le dernier court métrage met en vedette Louise Bombardier, Félix Grenier et Alexandre Perreault.

Distribués par la boîte H264, Fauve est une coproduction de Midi la nuit et Achromatic Media, tandis que Marguerite a été produit par la maison Les films de l’Hydre.

De Colombie-Britannique, les cinéastes Alison Snowden et David Fine du court métrage d’animation Animal Behaviour et la réalisatrice torontoise Domee Shi du film Bao, produit par Pixar, représenteront aussi le Canada.

La 91e soirée des Oscars aura lieu le 24 février à compter de 20h, au Dolby Theatre à Hollywood. D’ici là, les courts métrages dans la course seront présentés au Cinéma du Parc dès le 8 février.