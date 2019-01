Netflix Canada a lancé une bombe sur Twitter mercredi en début de journée: les quatre derniers films d’Harry Potter seront finalement disponibles sur la plateforme, dès le 1er février prochain.

«Vous les avez demandés, et ils arrivent enfin…», a laissé entendre Netflix Canada, dans un tweet qui a fait beaucoup réagir.

«Si vous avez toujours voulu regarder uniquement la dernière moitié de la franchise Harry Potter (et sans doute la meilleure moitié) et non la première moitié en raison de la concession de licences territoriales, alors vous allez en profiter», a poursuivi l’entreprise sur le ton de l’humour.

C’est donc dire que l’Ordre du phénix, Le Prince de sang-mêlé et Les reliques de la mort (tome 1 et 2) pourront facilement être visionnés d’ici quelques semaines pour les abonnés de Netflix.

Il s’agit d’un revirement de situation assez soudain pour Netflix Canada, qui avait affirmé en août dernier qu’il ne serait pas possible d’obtenir l’un ou l’autre des films d’Harry Potter sur sa plateforme.

Plusieurs internautes avaient été frustrés par la décision, surtout que Netflix USA et Netflix France avaient eux droit aux films cultes basés sur les romans de J.K Rowling.