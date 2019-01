Après le succès fulgurant de sa première saison, The Marvelous Mrs. Maisel n’allait certainement pas ralentir la cadence. La comédienne Rachel Brosnahan témoigne du rythme de la série en lice pour remporter bien des prix.

La série comique porte sur les épreuves vécues par Miriam «Midge» Maisel (Rachel Brosnahan), qui s’est fait tromper et abandonner par son mari Joel (Michael Zegen), et qui décide de changer radicalement de mode de vie en devenant humoriste à la fin des années 1950.

Elle présente aussi une distribution impressionnante d’acteurs de soutien, comme Marin Hinkle, Tony Shalhoub et Alex Borstein. Tous sont de retour pour la deuxième saison, présentement disponible sur Amazon Prime.

La série a remporté quatre Emmy l’an dernier, en plus de repartir avec le Golden Globe remis à la meilleure série télévisée musicale ou comique. Et sa vedette, Rachel Brosnahan, a réalisé un doublé en recevant le Golden Globe pour la meilleure actrice dans cette même catégorie cette année également.

L’émission est reconnue pour avoir un des rythmes les plus rapides de l’industrie. Un peu comme si ses créateurs, Amy Sherman-Palladino, et Dan Palladino voulaient toujours garder leurs acteurs sur le qui-vive. Après tout, le duo est connu pour Gilmore Girls, série réputée pour le débit effréné de ses personnages.

«On n’avait pas beaucoup de temps pour se préparer entre les épisodes, explique Brosnahan à Métro. Alors, notre plus gros défi, c’était d’apprendre un aussi gros volume de dialogues.»

Si certains ont pu croire que le rythme de l’émission allait ralentir, la deuxième saison les fait mentir.

«C’est encourageant d’entendre plusieurs humoristes dire que, même s’ils détestent habituellement la façon dont le stand up est représenté à l’écran, le parcours de Midge les touche.» -Rachel Brosnahan

«De notre point de vue, les choses n’ont pas ralenti, assure la comédienne. Midge parle toujours aussi vite, marche toujours aussi vite. Elle jongle avec plusieurs trucs, tout en essayant de ne pas trop exposer sa famille à l’attention qu’attire son alter ego comique.»

En réalité, vue de l’intérieur, la deuxième saison «semblait plus rapide que jamais» pour Brosnahan.

Un air du passé

Ce qui a surtout intéressé les amateurs de comédies dans à Mrs. Maisel, ce sont les clins d’œil au passé de la scène de l’humour – avec un soupçon d’exagération, bien sûr.

La comédie rend hommage à d’anciennes figures de l’humour à sa façon. Par exemple, Luke Kirby interprète une version romancée de l’humoriste américain au style acerbe, Lenny Bruce, et le personnage de Sophie Lennon (Jane Lynch) a des airs de Phyllis Diller. Même la robe noire, les gants et le collier de perles que Midge porte pour sa dernière prestation de la première saison rappellent la grande Joan Rivers.

«Je suis tellement contente que la majorité [des humoristes] ne nous déteste pas», blague Brosnahan. Selon l’actrice, ils se reconnaissent dans la série. «Le rodage, la rivalité pour devenir la tête d’affiche ou le fait de laisser tomber ses filtres [pour son art] leur sont familiers», conclut-elle.

Une touche de réalisme

Au cours des huit épisodes de la première saison, Midge (Rachel Brosnahan) consacre ses soirées à raffiner son talent naturel pour la comédie, et ce, tout en s’occupant de ses deux enfants et en travaillant de 9 à 5. C’est un peu du pareil au même dans la deuxième saison, ce qui sert bien l’histoire qu’Amy Sherman-Palladino et Dan Palladino veulent raconter.

Les créateurs sont connus pour leur style d’écriture minutieux. Et pour cette nouvelle saison, l’équipe d’écriture comprenait deux dramaturges, mais également deux humoristes (Jen Kirkman et Noah Gardenswartz).

La participation de ces derniers se fait surtout sentir quand Midge et ses acolytes montent sur scène, mais Brosnahan et les autres acteurs apprécient surtout leur apport pour le réalisme qu’il confère à la série.