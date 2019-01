Les artistes et les bars de Montréal sont mis en avant pendant la saison froide grâce au Taverne Tour, dont la quatrième édition se tiendra de jeudi à samedi. Faits saillants d’un événement au départ intimiste qui gagne en popularité.

Nouvelles salles

Le Taverne Tour prend racine sur l’avenue du Mont-Royal, mais s’étend tranquillement au boulevard Saint-Laurent.

Trois salles de la Main – Le Belmont, la Sala Rossa et la Casa Del Popolo – sont maintenant de la partie. «C’est super important pour nous de trouver un équilibre entre les petits lieux de diffusion et les endroits plus inusités qu’on s’approprie pour faire un show», a commenté Marilyne Lacombe, cofondatrice du Taverne Tour. D’ailleurs, elle lorgne déjà des bars du boulevard Saint-Laurent pour les prochaines années.

Trop populaires

Les billets pour quelques concerts plus courus se sont envolés comme des petits pains chauds.

Les spectacles de Galaxie, de Lydia Képinski et de Kandle affichent complet depuis un bon moment. Marilyne Lacombe recommande d’acheter les billets à l’avance «pour éviter de se cogner le nez sur la porte». «Ça va tellement vite, c’est des capacités de 100 à 200 [places] pour des artistes qui vont jouer devant plus de 400 [per-sonnes]», explique-t-elle, ajoutant que de plus en plus de festivaliers planifient leur fin de semaine.

Découvrir en français…

La scène francophone montréalaise est bien représentée au Taverne Tour dans plusieurs styles. Côté pop, ce sera l’occasion de faire connaissance avec Dear Denizen, qui jouera avec Valse Fréquence jeudi au Quai des Brumes, ou encore d’aller voir le coloré Anatole au Verre Bouteille le même soir. Pour les amateurs de hip-hop, L’Amalgame, Jay Scott et les Maestronautes se succéderont sur les planches du Quai des Brumes samedi.

…et en anglais

Le rock constitue une part importante de la programmation du Taverne Tour.

Cette année, le duo de blues stoner Prieur&Landry lancera son nouvel album jeudi à la Taverne Saint-Sacrement. Le lendemain, on pourra aller voir Laura Sauvage, le projet solo de Vivianne Roy des Hay Babies, dans la même salle. Pour un peu plus de douceur et d’originalité, il faudra se rendre au Ministère samedi pour écouter Klaus et Louize, deux nouveaux venus aux influences indie.

Concerts gratuits!

Bien que le prix des billets soit assez modeste (10$ en moyenne en prévente), quelques prestations gratuites sont offertes aux curieux qui hésiteraient à débourser pour un artiste qui leur est inconnu. C’est le cas, notamment, du groupe surf rock montréalais Green Cup, qui jouera vendredi au Barraca, et du duo de hip-hop Séba et Horg, qui se produira au Terminal le samedi.