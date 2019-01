L’actrice et chanteuse Zendaya négocierait un rôle dans le reboot de «Dune» que prépare Denis Villeneuve, selon Collider. La jeune américaine rejoindrait Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard et Charlotte Rampling, déjà annoncés au casting.

Si les négociations aboutissent, Zendaya jouerait le rôle de Chani, le personnage dont tombe amoureux Paul Atreides, joué par Timothée Chalamet. L’actrice américaine pourrait donc donner la réplique à un casting déjà bien rempli, composé de Charlotte Rampling (« Red Sparrow », « London Spy »), Rebecca Ferguson (« Mission Impossible »), l’ancien catcheur Dave Bautista, Stellan Skarsgard (« Will Hunting », « Avengers », « Pirates des Caraïbes ») et Oscar Isaac (« Star Wars »).

L’histoire de «Dune» prend place dans un futur lointain et raconte l’histoire de Paul Atreides, dont la famille accepte de contrôler la planète désertique Arrakis, jusque-là fief historique de la famille Harkonnen. Cette planète très riche en ressources minières attise la convoitise de nombreuses familles puissantes.

Le tournage est prévu au printemps et se déroulera à Budapest ainsi qu’en Jordanie.

Inspirée du roman de science-fiction écrit par Frank Herbert dans les années 1960, la version de « Dune » de Denis Villeneuve fait suite à celle de David Lynch sortie 1984 avec Kyle MacLachlan (« How I Met Your Mother », « Desperate Housewives »).

Révélée par Disney, Zendaya s’est frayé un chemin hors des plateaux télés pour arriver au cinéma. L’actrice a depuis tenu un rôle principal dans le dernier « Spider-Man: Homecoming » en 2017 ou encore « The Greatest Showman », la même année. Elle reprendra d’ailleurs son rôle dans le film sur l’homme-araignée pour le deuxième opus, « Spider-Man: Far From Home » (10 juillet 2019) aux côtés de Tom Holland.