Après Robin Wright la semaine dernière, c’est au tour d’une des vedettes de Guardians of the Galaxy, Dave Bautista, de se joindre à la distribution de la suite de Blade Runner que réalisera Denis Villeneuve, selon The Hollywood Reporter.

L’ancien lutteur jouera donc aux côtés de Wright, Ryan Gosling et Harrison Ford (qui reprendra son rôle de Rick Deckard) dans le film de science-fiction, qui se déroulera plusieurs décennies après l’action du film original, sorti en 1982 mais dont l’histoire se passait en 2019. Les détails du scénario sont toutefois gardés secrets pour le moment.

Avant la sortie de Blade Runner 2, prévue pour le 12 janvier 2018, on pourra voir Dave Bautista reprendre son rôle de Drax the Destroyer dans Guardians of the Galaxy 2, qui doit prendre l’affiche en 2017.