PHILADELPHIE — Pour la première fois depuis plusieurs semaines, Michel Therrien comptait sur une formation presque complète, jeudi soir. Mais à la voir jouer, rien n’y a paru.

Matt Read a fait vibrer les cordages au début de la troisième période, et il a aidé les Flyers de Philadelphie à signer une victoire de 3-1 face au Canadien de Montréal au Wells Fargo Center.

Les Flyers ont prolongé les déboires du Canadien dans la ville de l’Amour fraternel, où il ne compte qu’une seule victoire à ses 11 dernières tentatives, un gain de 4-3 en fusillade le 11 octobre 2014.

Le dernier triomphe du Tricolore en temps réglementaire à Philadelphie remonte au 2 avril 2010 par le score de 1-0.

Ce revers laisse le Canadien avec une avance de sept points sur les Sénateurs d’Ottawa au sommet de la section Atlantique. Le Canadien a joué 52 matchs, trois de plus que les Sénateurs, qui ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 5-2.

Avec une marque de 1-1, Read a reçu une passe de Sean Couturier lors d’une poussée à deux contre un, et il a décoché un violent tir qui a battu Carey Price dans la partie supérieure du filet du côté du bâton, à 3:32.

Il s’agissait de son septième but de la saison et de son premier depuis le 3 novembre.

Couturier a scellé l’issue du match en logeant le disque dans un filet désert, à 19:46.

Du coup, les Flyers, qui disputaient le premier de cinq matchs consécutifs à domicile, ont fait oublier leur désolante défaite de 5-1 mardi soir contre les Hurricanes de la Caroline.

«C’était vraiment important, a affirmé Couturier. Nous n’étions pas satisfaits de l’effort fourni l’autre soir et nous étions déterminés à rebondir et amorcer notre séjour devant nos partisans sur une bonne note.»

Le Canadien avait pourtant pris l’avance dès la cinquième minute de jeu du match grâce au premier but du défenseur Nikita Nesterov depuis son arrivée avec l’équipe.

Nesterov a inscrit son quatrième filet de la saison grâce à un tir frappé, aidé d’Alex Galchenyuk et d’Andrew Shaw.

Ce but n’a toutefois pas eu l’effet escompté chez le Canadien.

«Je dirais que dès que nous avons marqué le premier but, nous n’avions pas l’attitude pour compétitionner. C’est aussi simple que ça», a analysé Therrien.

«Notre objectif est de lancer la rondelle profondément en zone adverse et d’occuper leur territoire, et c’est quelque chose que nous avons eu de la difficulté à accomplir ce soir, a expliqué le défenseur Jeff Petry.

«Nous avons passé beaucoup de temps en zone neutre, et beaucoup de temps aussi à récupérer des rondelles et essayer de sortir de notre territoire, et nous n’avons pas réussi à générer de l’offensive», a ajouté Petry.

Shaw a aidé les Flyers à revenir dans le match vers la fin de la période médiane.

Pendant qu’il était assis au banc des pénalités pour obstruction, Claude Giroux a obtenu son 12e de la saison à 17:50.

Michel Therrien n’a pas apprécié la punition puisque Shaw n’a pas joué une seule seconde de la troisième période.

«C’est une très mauvaise pénalité, a tranché Therrien lors de son point de presse. Tu ne peux pas prendre ce genre de punitions. C’est aussi simple que ça.»

Malgré la différence de 11 points au classement entre les deux équipes, le Canadien n’a obtenu que 16 tirs sur Michal Neuvirth. De son côté, Price a bloqué 21 rondelles.

«C’est un club qui se bat pour participer aux séries éliminatoires, et nous aussi en passant. Ils ont compétitionné beaucoup plus que nous», a déclaré l’entraîneur-chef du Tricolore au sujet des Flyers.

Neuvirth a rendu hommage à ses coéquipiers.

«Ce fut un effort de 60 minutes. Nous avons vraiment bien joué, contre une très bonne équipe­. Mais on ne leur a pas donné grand-chose. On aurait dit un match des séries éliminatoires. Nous avons très bien joué en défensive et attendu nos chances de marquer.»

Le Canadien est rentré à Montréal immédiatement après la rencontre pour y disputer les traditionnels matchs du week-end du Super Bowl. Samedi après-midi, il croisera le fer avec les Capitals de Washington tandis que les Oilers d’Edmonton seront les visiteurs le lendemain après-midi.